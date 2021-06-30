Запоріжжя затопило та засипало градом (фото, відео)

Вулиці міста перетворилися на ріки, а зверху ще й градом притрусило

Запоріжжя зненацька захопила стихія: на місто насунулися грози, град і шквальний вітер. Про це повідомляє ДСНС.

«Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи», – зазначено в повідомленні.

Рятувальники відкачали близько 160 кубометрів води, а згодом роботи з відкачування ще продовжилися.

Додамо, що станом на ранок 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 16 населених пунктів у Київській області.

Читайте також: