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    Запоріжжя затопило та засипало градом (фото, відео)

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    Рятувальники працюють у посиленому режимі, аби усунути наслідки негоди - Запоріжжя затопило та засипало градом (фото, відео)
    Рятувальники працюють у посиленому режимі, аби усунути наслідки негоди
    Фото з відкритих джерел

    Вулиці міста перетворилися на ріки, а зверху ще й градом притрусило

    Запоріжжя зненацька захопила стихія: на місто насунулися грози, град і шквальний вітер. Про це повідомляє ДСНС.

    «Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи», зазначено в повідомленні.

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    Запоріжжя затопило та засипало градом (фото, відео)
    Запоріжжя затопило та засипало градом (фото, відео)
    Запоріжжя затопило та засипало градом (фото, відео)
    Запоріжжя затопило та засипало градом (фото, відео)
    Запоріжжя затопило та засипало градом (фото, відео)
    Запоріжжя затопило та засипало градом (фото, відео)
    Запоріжжя затопило та засипало градом (фото, відео)
    Запоріжжя затопило та засипало градом (фото, відео)

    Рятувальники відкачали близько 160 кубометрів води, а згодом роботи з відкачування ще продовжилися.

    Додамо, що станом на ранок 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 16 населених пунктів у Київській області.

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    Теги: Запоріжжя негода дощ
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    Запоріжжя затопило та засипало градом (фото, відео)