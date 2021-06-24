На українців чекають найспекотніші дні місяця: синоптик назвав дати

В Україні 24-25 червня буде дуже спекотно

Температура очікується +35 градусів та навіть вище

Четвер і п’ятниця, 24-25 червня, в Україні стануть найспекотнішими днями в червні. Про це «Обозреватель» розповів провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило.

«24 і 25 червня стануть найспекотнішими днями червня, буде +35 градусів, а місцями навіть вище», –розповів синоптик.

За його словами, після цього стовпчики термометрів трохи опустяться і в Україну прийдуть опади.

Синоптик нагадав, що останнім часом велика частина території України перебувала під впливом циклонів і полів зниженого тиску, тому нас переслідували зливи і грози. Найбільше це стосувалося південних і східних областей, де випало відразу кілька місячних норм опадів.

Найменше такі неприємності зачепили північ і захід України, де місцями і зовсім випала лише половина норми дощів. А ось схід і південь були найближче до центру циклонів, тому там затоплювало цілі міста.

«Із 28 червня температура трохи знизиться, стовпчики термометрів покажуть близько +30 градусів, і погода буде теплою і дощовою», – додав Мурмило.

Нагадаємо, напередодні Київ побив температурний рекорд 1946 року – тоді 23 червня зафіксували +33 градуси.

А сьогодні, 24 червня, за народним календарем відзначається День святого Варнави, щодо якого існують свої прикмети, заборони та звичаї.