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    На українців чекають найспекотніші дні місяця: синоптик назвав дати

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    В Україні 24-25 червня буде дуже спекотно&nbsp; - На українців чекають найспекотніші дні місяця: синоптик назвав дати

    В Україні 24-25 червня буде дуже спекотно 

    Фото з відкритих джерел

    Температура очікується +35 градусів та навіть вище

    Четвер і п’ятниця, 24-25 червня, в Україні стануть найспекотнішими днями в червні. Про це «Обозреватель» розповів провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило.

    «24 і 25 червня стануть найспекотнішими днями червня, буде +35 градусів, а місцями навіть вище», –розповів синоптик.

    За його словами, після цього стовпчики термометрів трохи опустяться і в Україну прийдуть опади.

    Синоптик нагадав, що останнім часом велика частина території України перебувала під впливом циклонів і полів зниженого тиску, тому нас переслідували зливи і грози. Найбільше це стосувалося південних і східних областей, де випало відразу кілька місячних норм опадів.

    Найменше такі неприємності зачепили північ і захід України, де місцями і зовсім випала лише половина норми дощів. А ось схід і південь були найближче до центру циклонів, тому там затоплювало цілі міста.

    «Із 28 червня температура трохи знизиться, стовпчики термометрів покажуть близько +30 градусів, і погода буде теплою і дощовою», – додав Мурмило.

    Нагадаємо, напередодні Київ побив температурний рекорд 1946 року – тоді 23 червня зафіксували +33 градуси.

    А сьогодні, 24 червня, за народним календарем відзначається День святого Варнави, щодо якого існують свої прикмети, заборони та звичаї.

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    Теги: прогноз погоди атмосферне явище спека Укргідрометцентр
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    На українців чекають найспекотніші дні місяця: синоптик назвав дати