Запорізькі депутати заборонили продавати вночі алкоголь у місті

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Заборона не поширюватиметься на заклади громадського харчування — ресторани, бари, паби, кафе

Депутати міської ради Запоріжжя проголосувала за заборону роздрібного продажу алкоголю у нічний час.

Про це повідомив прес-секретар Запорізької міськради Андрій Ковальський.

Зазначається, що алкоголь заборонять продавати з 22 години вечора до 8 години ранку.

Як зауважив речник міськради, заборона не поширюватиметься на заклади громадського харчування — ресторани, бари, паби, кафе.

Раніше, депутати Дніпровської міськради вирішили заборонити роздрібну торгівлю алкоголем у нічний час. Крім того, у Дніпрі взялися за масштабний демонтаж наливайок.

Також Київрада підготувала новий проект про заборону продажу алкоголю вночі.

Нагадаємо, наприкінці березня місцевим органам влади дозволили обмежувати продаж алкоголю. Президент Петро Порошенко підписав закон, що надає органам місцевого самоврядування право обмежувати продаж алкоголю у певний час доби.

Раніше окремі міста – Київ, Львів, Луцьк, Черкаси, Ужгород – намагались заборонити продавати алкоголь у нічний час, проте через відсутність загального врегулювання заборону легко було оскаржити в суді.

Джерело: Громадське