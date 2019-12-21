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    Заробив $720 і три роки умовно. Мешканець Донбасу отримав вирок за службу у «народній міліції» «ДНР»

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    Шеврон терористичної організації&nbsp;&laquo;ДНР&raquo; - Заробив $720 і три роки умовно. Мешканець Донбасу отримав вирок за службу у «народній міліції» «ДНР»
    Шеврон терористичної організації «ДНР»

    Громадянин України Ігор Зігора уклав угоду про визнання винуватості у причетності до створення терористичної організації

    Володарський районний суд Київської області визнав винним Ігоря Зігору за частиною першою статті 258-3 Кримінального кодексу України («Створення терористичної організації») і призначив п’ять років позбавлення волі, яке було замінено на три роки іспитового терміну.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 18 грудня.

    За даними досудового розслідування, обвинувачений, який мешкав у Харцизьку Донецької області, 26 серпня 2014 року прибув до приймального штабу «ополчення «ДНР». Наступного дня його зарахували до складу другого армійського корпусу «народної міліції» «ДНР», де він проходив службу до 8 листопада 2014 року.

    Вступивши до складу незаконного збройного формування, Ігорю Зігорі видали автомат Калашникова з боєприпасами. В його обов’язки входили охорона громадського порядку у Харцизьку, перевірка документів у громадян, а також виконання інших розпоряджень керівництва підрозділу «ДНР». Місячна зарплата обвинуваченого бойовика становила $360.

    На початку серпня 2019 року Зігора уклав угоду про визнання винуватості. Також він надав додаткові пояснення, мовляв, вчинив цей злочин через складний фінансовий стан своєї родини, оскільки у 2014 році закінчив лише навчання, роботи не було, мати і батько залишилися без роботи; на «ДНР» працював лише два місяці. Далі зрозумів, це не має жодного сенсу пішов працювати у шахту. У 2016 році переїхав до Запоріжжя, у 2017 році - до Києва, оформлений як внутрішньо переміщена особа.

    Крім цього, Зігора надав інформацію слідству про 20 осіб, які разом з ним брали участь у терористичній організації «ДНР».

    Усі ці обставини дозволили обвинуваченому уникнути в’язниці.

    Окремо суд поклав на обвинуваченого ряд обов`язків: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також повідомляти про зміну місця свого проживання, роботи або навчання.
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