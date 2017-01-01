Засідання міськради Слов'янська зірвали через «банку з ртуттю»

Активісти хочуть привернути увагу влади міста до утилізації ртуті

Під час апаратної наради один з активістів міста знову приніс банку з написом «ртуть» в приміщення Слов'янської міської ради. Міський голова Вадим Лях одразу ж припинив нараду, викликав поліцію і закликав присутніх залишити приміщення, передає 6262. [GALLERY_BLOCK] Небайдужі до проблеми зберігання в місті ртуті жителі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активісти хочуть привернути увагу влади міста до утилізації ртуті

Під час апаратної наради один з активістів міста знову приніс банку з написом «ртуть» в приміщення Слов'янської міської ради.

Міський голова Вадим Лях одразу ж припинив нараду, викликав поліцію і закликав присутніх залишити приміщення, передає 6262.

Небайдужі до проблеми зберігання в місті ртуті жителі залишилися в залі, висловивши підтримку діям активістів.

Незважаючи на твердження, що банку з написом «ртуть» порожня, наряд поліції не підпускав до неї людей. Банку була вилучена як речовий доказ.

На місце були викликані співробітники МНС.

ЗМІ повідомляють, що 19 грудня активіст Василь Хоменко приніс на засідяння виконкому банку з надписом «ртуть», засідання було зірване, працівників міськради евакуювали. На місце прибули поліцейські, рятівники та експерти, які відкрили банку, з'ясувавши, що у ній пісок.

За словами Хоменка, він хотів привернути увагу влади міста до утилізації ртуті.