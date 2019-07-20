  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Харківщині поліцейське авто потрапило у ДТП: шестеро постраждалих

    • Розсилка
    Поліцейські встановлюють обставини ДТП на Харківщині - На Харківщині поліцейське авто потрапило у ДТП: шестеро постраждалих
    Поліцейські встановлюють обставини ДТП на Харківщині
    Фото: Нацполіція

    У результаті ДТП двоє працівників поліції у тяжкому стані з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні

    Двоє працівників поліції госпіталізовані в результаті аварії з лобовим зіткненням в Ізюмі на Харківщині. Постраждали ще четверо людей з авто Ford.

    Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

    «Близько 14:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Правди та Чумацької у місті Ізюм сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового транспорту поліції», - йдеться у повідомленні.

    Попередньо встановлено, що екіпаж у складі двох співробітників поліції їхав на виклик в автомобілі з увімкненими проблисковими маячками. Назустріч йому з Харкова по автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» рухався транспортний засіб Ford, який не пропустив поліцейську автівку, внаслідок чого сталося лобове зіткнення.

    У результаті ДТП двоє працівників поліції у тяжкому стані з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до Ізюмської центральної міської лікарні.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Харківщині поліцейське авто потрапило у ДТП: шестеро постраждалих
    На Харківщині поліцейське авто потрапило у ДТП: шестеро постраждалих
    На Харківщині поліцейське авто потрапило у ДТП: шестеро постраждалих

    Водій та троє пасажирів автомобіля Ford також були доправлені до медичної установи. Після надання першої медичної допомоги їх відпустили додому.

    Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Ізюмського відділу поліції. На даний час проводяться першочергові слідчі дії для встановлення усіх обставин аварії.

    Нагадаємо, у Запорізькій області водій автомобіля, перебуваючи в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, на смерть збив двох велосипедистів.

    Читайте також
    ДТП водій Харківщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ