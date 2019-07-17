У ДТП на Одещині загинули двоє іноземців



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В Одеській області внаслідок ДТП загинули двоє іноземців

Водія ВАЗ госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості

В Одеській області внаслідок ДТП на автодорозі Одеса - Рені загинули двоє іноземців.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 16 липня близько 20:00 біля села Петродолинське Овідіопольського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів Volkswagen і ВАЗ, що їхали назустріч один одному.

Внаслідок аварії водій Volkswagen - житель невизнаного Придністров'я, а також його пасажирка - громадянка Молдови - загинули на місці. Водія ВАЗ госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Порушення правил дорожнього руху» Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини зіткнення.

Раніше повідомлялося, що на Одеській площі в Києві фура знесла відбійник і впала з моста. За попередніми даними, вантажівка їхала з боку Одеського напрямку по Окружній. Близько 2:00 в районі Одеської площі, заїжджаючи на міст транспортної розв'язки, її різко почало нести вправо. На своєму шляху багатотонна машина знесла два стовпи і, не помітивши і відбійник, вилетіла з моста, впавши на правий бік.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькій трасі між Василівкою та Мелітополем колона автобусів, що перевозила дітей з Кривого Рогу, потрапила у ДТП з автівкою із охорони президента.

Президент Володимир Зеленський прокоментував аварію за участю його кортежу у Запорізькій області та пояснив, що він «такий самий учасник руху, як і всі».

Водії управління державної охорони України, які були учасниками ДТП в Запорізькій області, відбулися адміністративними протоколами. Кримінальну справу за фактом аварії відкривати не будуть через відсутність постраждалих.



