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    Заступник міністра культури заразився коронавірусом

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    Перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв інфікувався Covid-19 - Заступник міністра культури заразився коронавірусом
    Перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв інфікувався Covid-19

    Чиновник «вступив у бій за своє здоров’я»

    Перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв повідомив, що інфікувався коронавірусом Covid-19.

    Про це він написав на сторінці у Facebook.

    «Відсьогодні вступив у бій за своє здоров’я з найпроблемнішим захворюванням сучасності -
    коронавірусною хворобою (Covid-19)», – зазначив Карандєєв.

    За його словами, тест на присутність в організмі РНК Covid-19 дав позитивний результат.

    «А так все гарно починалося. Легке недомагання, невисока температура, відсутність нежиті і кашелю. Та, щось, підказало мені (а якщо чесно, то хтось) чимшвидше піти в лабораторію та зробити ПЛР-тест на коронавірус», – додав Карандєєв.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 20 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2675 людей. Одужали за минулу добу – 672 (днем раніше – 758), померли  – 26 (41). Загалом від початку пандемії станом на ранок 21 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 178353 людей, одужали 78184 осіб, летальних випадків – 3583.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      178353
    • Хворіють
      96586
    • Одужали
      78184
    • Померли
      3583

    Нагадаємо, у світі станом на 21 вересня зафіксовано 31,2 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 22 мільйона людей, 964 735 пацієнтів померло.

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