Заступник міністра культури заразився коронавірусом



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Перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв інфікувався Covid-19

Чиновник «вступив у бій за своє здоров’я»

Перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв повідомив, що інфікувався коронавірусом Covid-19.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

«Відсьогодні вступив у бій за своє здоров’я з найпроблемнішим захворюванням сучасності -

коронавірусною хворобою (Covid-19)», – зазначив Карандєєв.

За його словами, тест на присутність в організмі РНК Covid-19 дав позитивний результат.

«А так все гарно починалося. Легке недомагання, невисока температура, відсутність нежиті і кашелю. Та, щось, підказало мені (а якщо чесно, то хтось) чимшвидше піти в лабораторію та зробити ПЛР-тест на коронавірус», – додав Карандєєв.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 20 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2675 людей. Одужали за минулу добу – 672 (днем раніше – 758), померли – 26 (41). Загалом від початку пандемії станом на ранок 21 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 178353 людей, одужали 78184 осіб, летальних випадків – 3583.

Коронавірус в Україні

Всього 178353

Хворіють 96586

Одужали 78184

Померли 3583

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Нагадаємо, у світі станом на 21 вересня зафіксовано 31,2 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 22 мільйона людей, 964 735 пацієнтів померло.