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    Заступник міністра оборони Павловський звільняється з військової служби

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    Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський - Заступник міністра оборони Павловський звільняється з військової служби
    Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський

    Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначити свою придатність до проходження військової служби

    Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомили в прес-службі Міноборони.

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    У вівторок, 4 червня, Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначити свою придатність до проходження військової служби.

    «Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до проходження військової служби, з подальшим прийняттям рішення про звільнення з військової служби», - сказано в повідомленні відомства.

    Нагадаємо, у жовтні 2017 року заступника міністра оборони затримали у справі про оборудки у МОУ на 149 млн грн. Солом’янський суд міста Києва обрав заступнику міністра оборони України Ігорю Павловському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці і зобов’язав носити браслет.

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