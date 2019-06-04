Заступник міністра оборони Павловський звільняється з військової служби



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Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський

Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначити свою придатність до проходження військової служби

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомили в прес-службі Міноборони.

У вівторок, 4 червня, Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначити свою придатність до проходження військової служби.

«Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до проходження військової служби, з подальшим прийняттям рішення про звільнення з військової служби», - сказано в повідомленні відомства.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року заступника міністра оборони затримали у справі про оборудки у МОУ на 149 млн грн. Солом’янський суд міста Києва обрав заступнику міністра оборони України Ігорю Павловському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці і зобов’язав носити браслет.