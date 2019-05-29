На Донбасі окупанти приховано розміщують поблизу лінії зіткнення групи танків



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За даними військової розвідки, російське окупаційне командування активізувало підготовку артилерійських, мінометних і танкових підрозділів

Російське окупаційне командування активізувало підготовку артилерійських, мінометних і танкових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

«Зокрема, з 27 травня ц.р. на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях триває інтенсивна підготовка артилерійських підрозділів, у т.ч. з проведенням стрільб з 122-мм артилерійських систем. При цьому, противник обладнує нові артилерійські вогневі позиції, що є прямим порушенням Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння», - йдеться у повідомленні військової розвідки.

Також, за даними ГУР, окупанти створюють та приховано розміщують поблизу лінії зіткнення окремі групи танків по три-чотири одиниці у кожній.

«Окрім того, зросла кількість раптових перевірок готовності до дій за призначенням артилерійських, мінометних і танкових підрозділів російських окупаційних військ, з їх розгортанням на бойових позиціях», - сказано у повідомленні розвідки Міноборони.

Як повідомляла військова розвідка 3 квітня, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Також ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.