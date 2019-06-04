Бойовики з початку доби двічі порушили режим тиші графіка



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Поранених і загиблих серед українських військових немає

З початку доби у районі проведення операції Об’єднаних сил ворог двічі обстріляв позиції українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник пресцентру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, у районі проведення операції Об’єднаних сил противник відкривав вогонь двічі. Обидва ворожі обстріли фіксувалися на Донецькому напрямку», - зазначив Мотузяник.

Так, о 05:15 ранку окупанти здійснили обстріл із застосуванням мінометів позицій Об’єднаних сил в районі Авдіївки. За даними Міноборони, обстріл вівся з напрямку н.п. Спартак і тривав майже годину, упродовж якої противник витратив два десятки мін згаданого калібру.

Другий обстріл з боку противника стався неподалік Опитного, де окупант вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. За словами Мотузяника, бойових втрат у лавах український військ від початку цієї доби немає