Затриманих у Криму п'ятьох кримських татар підозрюють у «диверсії»

Окупанти в Криму продовжують репресувати кримських татар, які виступають проти анексії

Окупаційна влада Криму планує засудити затриманих 3-4 вересня п'ятьох кримських татар до 15 років позбавлення волі

Окупаційна влада в Криму підозрює п'ятьох кримських татар у скоєнні «диверсії». Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у Фейсбук.

Вона зазначила, що завтра, 6 вересня, в так званих «судах» окупованого Криму відбудеться обрання запобіжного заходу заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялю.

«Російські окупанти висунули йому підозру у скоєнні злочину, що підпадає під дію частини 1 статті 281 «диверсія» КК РФ і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років», – уточнила омбудсмен.

Денісова додала, що аналогічні підозри висунуті й іншим затриманим 3-4 вересня кримським татарам: Азізу Ахтемова, асани Ахтемова, Ельдару Одаманов, Шевкет Усеїновим. Судові засідання щодо обрання їм запобіжного заходу також пройдуть завтра.

Раніше затриманих біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі 40 осіб, серед яких були жінки і журналісти, відпустили. Вони прийшли до управління російської спецслужби, щоб дізнатися долю раніше заарештованих співвітчизників.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Сімферополі співробітники ФСБ викрали кримського татарина Ельдара Одаманова. Це сталося після обшуків в його будинку,

Також 4 вересня у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».