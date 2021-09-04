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    В окупованому Сімферополі російські силовики викрали кримського татарина (відео)

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    ФСБ викрала чоловіка після обшуку в його помешканні - В окупованому Сімферополі російські силовики викрали кримського татарина (відео)
    ФСБ викрала чоловіка після обшуку в його помешканні
    Фото з відкритих джерел

    В окупованому Криму зник Ельдар Одаманов

    В окупованому Сімферополі співробітники ФСБ викрали кримського татарина Ельдара Одаманова. Це сталося після обшуків в його будинку, повідомило об'єднання «Кримська солідарність» у Facebook.

    Як розповіли правозахисники, у будинку Одаманова 3 вересня пройшов обшук у справі про вибух у селі Перевальне в Криму. Працівники ФСБ вилучили техніку і викрали хлопця.

    Спецслужбісти забрали у родини Одаманових мобільні телефони, а після цього пред’явила ухвалу так званого суду про обшук. Окупаційні правоохоронці привели з собою двох понятих, які не представились. Обшук тривав понад годину.

    ФСБ запропонувала Одаманову поїхати в центральне відділення поліції. Але, коли дружина затриманого туди зателефонувала, її чоловіка там не виявили.

    Дружина Одаманова написала заяву про викрадення чоловіка.

    Станом на 4 вересня перебування Ельдара Одаманова невідоме.

    Раніше ФСБ повідомила про затримання в Тулі громадянина України, який нібито намагався дізнатися секретні відомості про російське озброєння, в тому числі, за допомогою вербування співробітників оборонних підприємств.

    Нагадаємо, Москва оголосила українців окупантами й порушила справу про розстріли «мирних росіян».

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    Теги: Крим кримські татари ФСБ викрадення Сімферополь
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    В окупованому Сімферополі російські силовики викрали кримського татарина (відео)