У Криму відпустили затриманих кримських татар, які протестували під будівлею ФСБ

У Сімферополі окупанти відпустили 40 осіб, серед яких жінки і журналісти

Затриманих біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі 40 осіб, серед яких були жінки і журналісти, відпустили. Вони прийшли до управління російської спецслужби, щоб дізнатися долю раніше заарештованих співвітчизників. Про це повідомляє правозахисна організація «Кримська солідарність».

Правозахисники з повідомили про звільнення всіх затриманих з відділів поліції №1 «Залізничного» і №3 «Центрального2 управлінь МВС РФ в Сімферополі.

Нагадаємо, що МЗС України висловило протест проти затримань у Криму. Заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова і ще чотирьох кримських татар затримали та відвезли в невідомому напрямку після обшуків.

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в Криму затримали вже понад 50 кримських татар.

Також повідомлялося, що Зеленський засудив затримання та обшуки в Криму. Він вважає, що таким чином Росія відреагувала на Кримську платформу.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Сімферополі співробітники ФСБ викрали кримського татарина Ельдара Одаманова. Це сталося після обшуків в його будинку,

Також сьогодні, 4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

У МЗС закликали міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на Росію «задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах «Кримської платформи».

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