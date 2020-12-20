Затримано двох підозрюваних у віденському теракті

Афганця та чеченця перевіряють на причетність до стрілянини біля синагоги

У п’ятницю, 18 грудня, в Австрії було затримано ще двох осіб, підозрюваних у причетності до теракту у Відні, який стався 2 листопада.

Як повідомляє Kronen Zeitung, один з них був заарештований співробітниками австрійського антитерористичного підрозділу спеціального призначення Cobra прямо на вулиці. Затриманий – уродженець Афганістану з австрійським паспортом. Повідомляється, що сліди його ДНК були знайдені на зброї і боєприпасах, які використовував віденський терорист.

Прокуратура також оголосила про затримання ще однієї людини у зв'язку з листопадовим терактом. За даними австрійського видання, за національністю це чеченець.

«Поки що немає більш детальної інформації про його участь», – зазначають у виданні.

Нагадаємо, 2 листопада у центрі Відня в районі Внутрішнє місто сталися перестрілки.

Стрілянина розпочалася близько 20.00 (21.00 за київським часом) з вулиці Зайтенштеттенгассе, де розташовано багато кафе і знаходиться синагога. Інформація про те, що саме вона була ціллю нападників, поки не підтверджується. В цей час синагога була зачинена. Всього стрілянина відбулася в шести різних точках міста. Внаслідок теракту загинуло п'ятеро людей, 15 осіб отримали поранення.