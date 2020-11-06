В Австрії закрили дві мечеті, в які ходив нападник на синагогу у Відні

Після теракту в Відні в Австрії закриють радикальні мечеті

Керівника антитерористичної служби у Відні усунули з посади на час розслідування

В Австрії закрили дві мечеті на околицях Відня.

Про це повідомила міністерка інтеграції Сузанне Рааб.

Рааб заявила, що ці мечеті зробили свій внесок у радикалізацію нападника, який увечері 2 листопада влаштував кілька перестрілок у центрі Відня, вбивши чотири людини і поранивши ще понад 20. При цьому одне з цих приміщень узагалі не було зареєстровано як мечеть.

Ісламська релігійна громада Австрії, яка діє в цій країні легально, заявила, що перебуває в стані «дискусії з відповідними органами».

Також в Австрії триває розслідування, чому нападник, громадянин Австрії і Північної Македонії на ім’я Куйтім Фейзулай, не був узятий під спостереження після того, як правоохоронці Словаччини повідомили, що той намагався влітку купити боєприпаси в Братиславі. У зв’язку з цим керівника антитерористичної служби у Відні усунули з посади на час розслідування, повідомила поліція.

Прокуратура Відня, зі свого боку, повідомила, що шість із загалом уже 16 осіб, які були затримані після нападу і серед яких є громадяни інших країн, відпустили, решта наразі лишається під вартою.

Як повідомлялося, в Австрії оголосили триденну жалобу через теракт у Відні.

Нагадаємо, теракт у Відні здійснив 20-річний прихильник «Ісламської держави».

2 листопада у Відні група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

За словами очевидців, зловмисник відкрив вогонь з рушниці, також було чутно вибухи. Всього, за словами поліції, вогонь відкривали у шести локаціях по місту. Терорист був застрелений, ще чотири були затримані.

У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів. Внаслідок теракту загинуло п'ять людей, 15 осіб отримали поранення.

4 листопада у справі про теракт у Відні затримали 14 осіб. Серед них громадяни Бангладеш, Північої Македонії, Туреччини, Австрії і Росії.

Джерело: Радіо Свобода