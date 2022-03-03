ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького

В кінці минулого року Суховецький в інтерв’ю пропагандистському ресурсу «Звезда» розказував: «Ми вчимо наших бійців перемагати в режимі онлайн: «побачив – вразив».

Суховецького було знищено 2 березня, а 5 березня має відбутися його похорон

На території України знищили заступника командувача 41-ї армії Росії, колишнього комдива 7 дивізії Повітряно-десантних військ генерал-майора Андрія Суховецького.

Де саме помер Суховецький, наразі невідомо.

Новиною поділився його знайомий Сергій Чипілєв у Facebook. За його словами, Суховецького було ліквідовано 2 березня, а 5 березня має відбутися його похорон на батьківщині на території військової частини.

Суховецький до минулого року командував 7-ю гвардійською десантно-штурмовою дивизією. На посаду замкомандира 41-го ОА ЦВО ЗС РФ Суховецького було призначено у жовтні 2021 року. Місце служби – Новосибірськ.

В кінці минулого року Суховецький в інтерв’ю пропагандистському ресурсу «Звезда» розказував: «Ми вчимо наших бійців перемагати в режимі онлайн: «побачив – вразив».