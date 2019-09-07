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    Адвокат: Росія віддає 35 українців

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    Адвокат Марк Фейгін назвав українців, включених у списки на обмін - Адвокат: Росія віддає 35 українців
    Адвокат Марк Фейгін назвав українців, включених у списки на обмін
    Фото: Коммерсантъ

    За даними Марка Фейгіна, у списках на обмін перебуває, зокрема, і режисер Олег Сенцов

    Росія віддасть 35 громадян України у межах обміну утримуваними особами. Про це  повідомив у Twitter Марк Фейгін, громадський захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

    За його словами, до України мають вирушити 24 військовополонені українські моряки, режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко, засуджений у справі «кримських диверсантів» Євген Панов, активіст Олександр Кольченко, засуджені нібито за участь у Першій чеченській війні українці Станіслав Клих та Микола Карюк, засуджені за тероризм 21-річний Павло Гриб та Олексій Сизонович, активіст Володимир Балух, 21-річний студент і блогер Артур Панов та кримськотатарський активіст Едем Бекіров.

    Як повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов, усі 24 українських військових, включно зі співробітниками СБУ, були привезені до «Лефортово», а потім до аеропорту «Веуково», де вони очікують на виліт до України.
    Росія Олег Сенцов адвокат засуджені Артур
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