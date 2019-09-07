Адвокат: Росія віддає 35 українців



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Адвокат Марк Фейгін назвав українців, включених у списки на обмін Фото: Коммерсантъ

За даними Марка Фейгіна, у списках на обмін перебуває, зокрема, і режисер Олег Сенцов

Росія віддасть 35 громадян України у межах обміну утримуваними особами. Про це повідомив у Twitter Марк Фейгін, громадський захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

За його словами, до України мають вирушити 24 військовополонені українські моряки, режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко, засуджений у справі «кримських диверсантів» Євген Панов, активіст Олександр Кольченко, засуджені нібито за участь у Першій чеченській війні українці Станіслав Клих та Микола Карюк, засуджені за тероризм 21-річний Павло Гриб та Олексій Сизонович, активіст Володимир Балух, 21-річний студент і блогер Артур Панов та кримськотатарський активіст Едем Бекіров.

По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров. — Mark Feygin (@FeyginMark) 7 вересня 2019 р.

Як повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов, усі 24 українських військових, включно зі співробітниками СБУ, були привезені до «Лефортово», а потім до аеропорту «Веуково», де вони очікують на виліт до України.