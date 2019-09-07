До аеропорту «Внуково» у Москві приїхала колона автобусів, у яких можуть бути бранці Кремля



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Ймовірно, з аеропорту «Внуково» українські в'язні вилетять на батьківщину Фото з відкритих джерел

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Колона з автобусів, в яких, імовірно, можуть перебувати учасники обміну між Росією і Україною, в супроводі поліції заїхали на аеродром «Внуково» у Москві, передає російське інформагентство «Интерфакс».

Ідеться про щонайменше два туристичних автобуси, які заїхали на територію аеропорту в супроводі поліції і спецслужб. Вони на великій швидкості проїхали по Київському шосе з центру Москви і заїхали на територію урядового терміналу «Внуково-2», повідомляє інформагентство.

Раніше повідомлялося, що із СІЗО «Лефортово» у Москві виїхали три великих пасажирських автобуси

в супроводі автомобілів ФСБ і ДПС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 7 вересня - імовірна дата початку процесу обміну полоненими між Україною та РФ.

Як повідомлялось, 3 вересня Артемівський міськрайонний суд Донецької області визнав винним танкіста батальйону «Август» організації «ЛНР», громадянина Росії Руслана Гаджиєва, звинуваченого у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України), участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України) і терористичному акті (ч. 3 ст. 258 КК України).

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Зазначимо, Київський апеляційний суд 5 вересня відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими.

Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.

Згодом свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

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