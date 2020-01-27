Зеленський вивів Вітренка з наглядової ради Укроборонпрому



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Юрій Вітренко втратив одну з посад

Юрій Вітренко займав посаду у наглядовій раді Укроборонпрому близько чотирьох місяців

Президент Володимир Зеленський припинив повноваження виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка у складі наглядової ради «Укроборонпрому».

Відповідний указ №23/2020 від 25 січня опублікований на сайті глави держави.

«На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 7 жовтня 2019 року № 734 «Про членів Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» (зі змінами, внесеними Указом Президента України від 11 жовтня 2019 року № 747) припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» Ю.Вітренка», - зазначається в документі.

Президент увів Вітренка до наглядової ради «Укроборонпрому» (за згодою) указом №747/2019 від 11 жовтня 2019 року.

У свою чергу сам Вітренко заявив, що 15 січня звернувся до президента з проханням припинити повноваження члена наглядової ради «Укробронопрому».

«Це пов’язано передусім з моїми власними планами на майбутнє - що я можу, і що я хочу робити на тому якісному рівні, який я сам від себе вимагаю», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, виконавчий директор «Групи Нафтогаз» Юрій Вітренко був призначений до наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» указом президента від 11 жовтня 2019 року.

У січні 2020 року виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко в заявив, що керівництво НАК «Нафтогаз» отримає премію в розмірі 1% від 2,9 млрд доларів, які «Газпром» виплатив українській компанії за рішенням Стокгольмського арбітражу. Таким чином, топ-менеджери отримають близько 29 млн доларів або 700 млн грн. Як нагадав Вітренко, премії працівникам компанії може призначити лише правління «Нафтогазу» - відповідно до рішення наглядової ради «Нафтогазу». При цьому сам підкреслив, що особисто не входить до правління НАК.