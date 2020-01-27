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    Після прослуховування Гончарука посилилося питання безпеки, - Монастирський

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    <span>Хто саме записував розмови Олексія Гончарука, розберуться спецслужби</span> - Після прослуховування Гончарука посилилося питання безпеки, - Монастирський
    Хто саме записував розмови Олексія Гончарука, розберуться спецслужби
    Фото: facebook.com/PMHoncharuk

    Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський назвав наслідки від записів з Гончаруком

    Після прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука посилилося питання безпеки у високих кабінетах. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна.

    Монастирський зазначив, що зараз у нас йде діджіталізація і більшість документів зараз «в планшеті».

    «Питання безпеки у високих кабінетах, безумовно, посилилось. Якщо раніше до цього ставилися вільно: мобільний, без мобільного, яка різниця, то зараз ставляться більш серйозно. Наскільки це буде довго, подивимося», - заявив він.

    За його словами, найбільший збиток, який завдали ці записи це те, що вони дали суспільству привід засумніватися в роботі міністрів і прем'єра.

    «І не тільки суспільству, але і інвесторам. Вони повинні в найближчі місяці переконатися, що всі ці плани є не тільки текстами на папері, а реальними кроками, які втілюються в життя», - заявив він.

    Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

    Також президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав заяву і вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

    Володимир Зеленський прослуховування президент Олексій Гончарук
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