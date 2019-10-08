Зеленський і Трамп проігнорували день народження Путіна



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Президент РФ Володимир Путін

Путіну вчора виповнилося 67 років

Лідери США і України Дональд Трамп та Володимир Зеленський не привітали президента держави-агресора Володимира Путіна з днем народження, яке було 7 жовтня.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

«До кінця дня вчорашнього я не бачив серед послань, які надійшли Путіну, поздоровлень від Трампа і Зеленського», - сказав він.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва також у своєму Twitter навела зазначену цитату Пєскова.

Похоже, Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения:



‘До конца дня вчерашнего я не видел среди посланий, поступивших Путину, поздравлений от Трампа и Зеленского’, — сообщил Песков. — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 8 октября 2019 г.

Нагадаємо, що Путін у день народження підвищив собі зарплату. Відповідно до указу №481, підписаного 7 жовтня - в день народження Путіна, грошова винагорода президенту і голові уряду РФ «з метою забезпечення соціальних гарантій» збільшується з 1 жовтня на 4,3%.

Нагадаємо, у Києві 7 жовтня активісти прийшли під посольство Російської Федерації в Україні «привітати» президента РФ Володимира Путіна з днем народження - сьогодні йому виповнюється 67 років.

Під час акції активісти провели імпровізований Гаазький суд над Путіним за скоєні ним військові злочини проти людства.

До слова, напередодні глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Путін шукає нові кроки, щоб зірвати нормандський саміт.