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    Джим Керрі намалював карикатуру на Зеленського і Трампа

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    Джим Керрі намалював карикатуру на Зеленського і Трампа

    Карикатура є відсилкою до знаменитої сцени з роману та фільму «Хрещений батько»

    Канадсько-американський актор і комік Джим Керрі намалював карикатуру про можливий тиск президента США Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського.

    Свою роботу актор опублікував у Twitter.

    Малюнок Керрі підписав: «Шахрайський батько зробив Зеленському «пропозицію, від якої він не зміг відмовитися».

    Карикатура є відсилкою до знаменитої сцени з роману та фільму «Хрещений батько».

    На самому малюнку є напис: «Одного разу, хоча цей день може ніколи не настати, я попрошу зробити мені послугу. Але до того часу прийміть цей подарунок у вигляді військової допомоги в день весілля моєї дочки».

    Крім своєї професійної діяльності, Керрі відомий своєю пристрастю до малювання, зокрема він робить карикатури на соціальні та політичні теми. Актор є критиком чинного президента США Дональда Трампа.

    Напередодні стало відомо, що у розслідуванні справи про тиск Білого дому на Київ, з'явився другий інформатор, який заявляє, що має інформацію з перших рук про дії президента США Дональда Трампа у так званому «українськомускандалі», і вже мав розмову з генеральним інспектором розвідувальних служб США Майклом Аткінсоном. 

    Нагадаємо, держсекретар США прокоментував скандал навколо Трампа та України.

    5 жовтня стало відомо, що конгресмени від Демократичної партії вимагають від Білого дому надати документи щодо розмови президентів США та України – Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

    Перед цим конгресмени направили аналогічний запит на адресу віце-президента США Майка Пенса.

    Нагадаємо, Трамп закликав Палату представників провести голосування щодо імпічменту.

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