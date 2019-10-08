Джим Керрі намалював карикатуру на Зеленського і Трампа
Карикатура є відсилкою до знаменитої сцени з роману та фільму «Хрещений батько»
Канадсько-американський актор і комік Джим Керрі намалював карикатуру про можливий тиск президента США Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського.
Свою роботу актор опублікував у Twitter.
Малюнок Керрі підписав: «Шахрайський батько зробив Зеленському «пропозицію, від якої він не зміг відмовитися».
Карикатура є відсилкою до знаменитої сцени з роману та фільму «Хрещений батько».
На самому малюнку є напис: «Одного разу, хоча цей день може ніколи не настати, я попрошу зробити мені послугу. Але до того часу прийміть цей подарунок у вигляді військової допомоги в день весілля моєї дочки».
The Fraudfather made Zelensky “an offer he couldn’t refuse”. pic.twitter.com/qnFFNB5M32— Jim Carrey (@JimCarrey) 6 жовтня 2019 р.
Крім своєї професійної діяльності, Керрі відомий своєю пристрастю до малювання, зокрема він робить карикатури на соціальні та політичні теми. Актор є критиком чинного президента США Дональда Трампа.
Напередодні стало відомо, що у розслідуванні справи про тиск Білого дому на Київ, з'явився другий інформатор, який заявляє, що має інформацію з перших рук про дії президента США Дональда Трампа у так званому «українськомускандалі», і вже мав розмову з генеральним інспектором розвідувальних служб США Майклом Аткінсоном.
Нагадаємо, держсекретар США прокоментував скандал навколо Трампа та України.
5 жовтня стало відомо, що конгресмени від Демократичної партії вимагають від Білого дому надати документи щодо розмови президентів США та України – Дональда Трампа та Володимира Зеленського.
Перед цим конгресмени направили аналогічний запит на адресу віце-президента США Майка Пенса.
Нагадаємо, Трамп закликав Палату представників провести голосування щодо імпічменту.