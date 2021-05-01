Зеленський привітав українців з Великоднем та закликав святкувати у колі родини

«Нехай Великдень наповнить наші великі серця великою силою і добром для великих справ і великих звершень», заявив президент

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян з Великоднем та закликав святкувати у колі родини.

Про це він сказав у відеозверненні, яке оприлюднили українські телеканали 1 травня.

«Я вітаю всіх, хто відзначає в ці дні Світле Воскресіння Христове. Це велике свято символізує перемогу життя над смертю, а ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак в цьому для нас немає нічого страшного, сумного, тим більше, гріховного, перш за все тому, що це і є виконання християнського боргу, а саме - турботи і любові до ближнього. А ще ми знаємо, як багато серед нас тих, хто відзначає Великдень не вдома, а на фронті, на передовій у боротьбі за мир, або медичному чергуванні біля ліжок з хворими в боротьбі за здоров'я, в боротьбі за життя», – сказав Зеленський.

Він також закликав святкувати Великдень вдома, у колі родини.

«Від щирого серця я бажаю вам, щоб всі були здоровими, були щасливі, від усього серця я вітаю вас зі святом, я бажаю всім гарного відпочинку, сонячної погоди і смачною-смачної паски. Нехай Великдень наповнить наші великі серця великою силою і добром для великих справ і великих звершень. Нехай Великдень принесе вам велику радість, дуже сподіваюся, великої любові, нехай Великдень принесе вашим родинам велику згоду і великий достаток, нехай Великдень принесе нашій Україні великий мир», – побажав Зеленський.

Як відомо, християни східного обряду цього року святкують Великдень 2 травня.

До слова, митрополит Епіфаній і Блаженніший Святослав звернулися до вірян із великодніми посланнями.