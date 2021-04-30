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    «Тепер візьмуть Киву». Соцмережі висміяли звільнення Мендель (фото)

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    &laquo;Залишиться одиницею вимірювання зашкварів&raquo; &ndash; так оцінюють діяльність Мендель - «Тепер візьмуть Киву». Соцмережі висміяли звільнення Мендель (фото)
    «Залишиться одиницею вимірювання зашкварів» – так оцінюють діяльність Мендель
    Фото з відкритих джерел

    Юлія Мендель залишає посаду прессекретарки Зеленського. Цю новину жваво обговорюють у соцмережах

    Юлія Мендель йде з посади прессекретарки президента Володимира Зеленського, яку вона займала майже два роки. Інформацію про звільнення підтвердив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що поки Мендель залишається речницею президента, надалі ж зосередиться на «роботі по взаємодії з іноземними ЗМІ» та працюватиме радницею із міжнародних комунікацій.

    Соцмережі активно відреагували на цю новину. Зокрема вони пропонують Зеленському взяти собі у спікери проросійського нардепа Іллю Киву, який нещодавно захистив дисертацію, або його не менш скандального колегу з фракції «Слуга народу» Миколу Тищенка.

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    «Тепер візьмуть Киву». Соцмережі висміяли звільнення Мендель (фото)
    «Тепер візьмуть Киву». Соцмережі висміяли звільнення Мендель (фото)
    «Тепер візьмуть Киву». Соцмережі висміяли звільнення Мендель (фото)
    «Тепер візьмуть Киву». Соцмережі висміяли звільнення Мендель (фото)
    «Тепер візьмуть Киву». Соцмережі висміяли звільнення Мендель (фото)
    «Тепер візьмуть Киву». Соцмережі висміяли звільнення Мендель (фото)

    «Вважаю, що Юля не встигла повністю розкритися на цій посаді і не виконала свою основну місію – опустити репутацію Зеленського до рівня плінтуса Сизранского з/д вокзалу. Їй би ще працювати і працювати, але мабуть в ОПУ щось почали підозрювати… », – написав у Facebook Олег Шарп.

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    У мережі стали жартувати і на тему того, що новину про відставку Мендель можна вважати новиною, яка зробила день більшості українців, мовляв «Шустер сьогодні присвятить цій темі вечір».

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    Також в мережі висловили надію на те, що наступним прессекратарем Зеленського стане досвідчена та достойна людина.

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    Нагадаємо, Мендель стала прессекретаркою Зеленського незабаром після його вступу на посаду – 3 липня 2019 року. У різний час вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо», «112 Україна» та «Інтер». Співпрацювала із The New York Times та Politico.

    Мендель з 15 березня 2021 року долучилася до програми «Погляд з Банкової» на телеканалі «Дом». Зокрема, в одній з програм вона заявила, що в Україні є «українська російська мова». Ці її висловлювання в Офісі президента назвали «приватною думкою».

    Згодом Мендель вилетіла із проєкту «Погляд з Банкової».

    У п'ятницю, 16 квітня, президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та прессекретаркою Юлією Мендель відвідали Францію з офіційним візитом.

    За підсумками перемовин відбувся брифінг Зеленського, на якому його супроводжувала Мендель. Речниця президента була вдягнена в блузу нюдового кольору з масивним поясом та довгу спідницю молочного кольору.

    Вбрання прессекретарки президента прикувало до себе увагу користувачів соцмереж. Зокрема, дописувачі акцентували увагу на недоречності ї образу.

    Перед цим Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках. Вона похвалилася, що іменем президента вже називають дітей.

    Іще раніше Мендель розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню. Її висміяли в соціальних мережах.

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    Теги: ЗМІ Володимир Зеленський Юлія Мендель звільнення
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