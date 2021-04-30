«Тепер візьмуть Киву». Соцмережі висміяли звільнення Мендель (фото)

Юлія Мендель залишає посаду прессекретарки Зеленського. Цю новину жваво обговорюють у соцмережах

Юлія Мендель йде з посади прессекретарки президента Володимира Зеленського, яку вона займала майже два роки. Інформацію про звільнення підтвердив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що поки Мендель залишається речницею президента, надалі ж зосередиться на «роботі по взаємодії з іноземними ЗМІ» та працюватиме радницею із міжнародних комунікацій.

Соцмережі активно відреагували на цю новину. Зокрема вони пропонують Зеленському взяти собі у спікери проросійського нардепа Іллю Киву, який нещодавно захистив дисертацію, або його не менш скандального колегу з фракції «Слуга народу» Миколу Тищенка.

«Вважаю, що Юля не встигла повністю розкритися на цій посаді і не виконала свою основну місію – опустити репутацію Зеленського до рівня плінтуса Сизранского з/д вокзалу. Їй би ще працювати і працювати, але мабуть в ОПУ щось почали підозрювати… », – написав у Facebook Олег Шарп.

У мережі стали жартувати і на тему того, що новину про відставку Мендель можна вважати новиною, яка зробила день більшості українців, мовляв «Шустер сьогодні присвятить цій темі вечір».

Також в мережі висловили надію на те, що наступним прессекратарем Зеленського стане досвідчена та достойна людина.

Нагадаємо, Мендель стала прессекретаркою Зеленського незабаром після його вступу на посаду – 3 липня 2019 року. У різний час вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо», «112 Україна» та «Інтер». Співпрацювала із The New York Times та Politico.

Мендель з 15 березня 2021 року долучилася до програми «Погляд з Банкової» на телеканалі «Дом». Зокрема, в одній з програм вона заявила, що в Україні є «українська російська мова». Ці її висловлювання в Офісі президента назвали «приватною думкою».

Згодом Мендель вилетіла із проєкту «Погляд з Банкової».

У п'ятницю, 16 квітня, президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та прессекретаркою Юлією Мендель відвідали Францію з офіційним візитом.

За підсумками перемовин відбувся брифінг Зеленського, на якому його супроводжувала Мендель. Речниця президента була вдягнена в блузу нюдового кольору з масивним поясом та довгу спідницю молочного кольору.

Вбрання прессекретарки президента прикувало до себе увагу користувачів соцмереж. Зокрема, дописувачі акцентували увагу на недоречності ї образу.

Перед цим Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках. Вона похвалилася, що іменем президента вже називають дітей.

Іще раніше Мендель розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню. Її висміяли в соціальних мережах.