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    Науковець Кива переплутав прізвище керівника своєї дисертації

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    Кива:&nbsp;&laquo;Мій науковий керівник Гашковський Володимир Ігорьович (справжнє прізвище Гурковський) уже написав заяву&raquo; - Науковець Кива переплутав прізвище керівника своєї дисертації
    Кива: «Мій науковий керівник Гашковський Володимир Ігорьович (справжнє прізвище Гурковський) уже написав заяву»
    Фото Facebook/Ілля Кива

    Народний обранець «на 101% впевнений у справжності, правильності, охайності своєї роботи»

    Народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива назвав необґрунтованими звинувачення щодо невідповідностей у його дисертації. У той же час свого виступу у Верховній раді він переплутав прізвище свого наукового керівника. Про це повідомляє «Суспільне».

    «Я думаю, що це всього-на-всього спроба дискредитувати мою наукову роботу та захист. Зараз робота перебуває на погодженні. Перед тим, як я був допущений до захисту, усі документи неодноразово перевірялись, враховуючи те, що буде підвищена увага до моєї наукової роботи та діяльності. І з боку ЗМІ теж. Тому це необґрунтовані та голосні звинувачення тих, кого вже неодноразово ловили на брехні. Ви кажете зараз про інформагентство Bihus.info, яке нібито знайшло якісь неточності», – сказав депутат.

    Напередодні журналісти знайшли низку неточностей у дисертації народного обранця. Зокрема довідку з фальшивим підписом, а також згадки про участь у науково-практичних конференціях, на яких насправді народного депутата не було.

    «Якщо хтось знає про невідповідності тих чи інших документів, то потрібно не кричати про це у вікно як потерпілий, а потрібно звертатись в правоохоронні структури, якщо інформація є достовірною. Я на 101% знаю і впевнений у справжності, правильності, охайності своєї роботи стосовно наукового середовища та виконанні наукової роботи, і, як результат її блискучого захисту», – наголосив депутат.

    Він розповів, що захист дисертації проходив онлайн, а до цього його намагалися зірвати.

    «Спроба була дискредитувати здачу та захист, потім була спроба її зірвати, але й це провалилось. Усе було дійсно демократично й відкрито. Тільки чому президент на наступ день після здачі ставить завдання негайно звільнити мого наукового керівника і декана того навчального закладу, де я захищався. Сьогодні мій науковий керівник Гашковський Володимир Ігорьович (справжнє прізвище наукового керівника депутата Гурковський) уже написав заяву, тому що його змусили й сказали, що це пряма вказівка президента. Те ж саме стосується й декана навчального закладу, де проходив захист», – сказав Кива.

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    Теги: ЗМІ депутат документи президент робота Ілля Кива
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