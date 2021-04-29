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    Lady in Red та куце волосся. Зеленська та Олена Кравець змінили образи (фото)

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    Користувачі соцмереж зауважили, що Зеленська&nbsp; підстриглася - Lady in Red та куце волосся. Зеленська та Олена Кравець змінили образи (фото)
    Користувачі соцмереж зауважили, що Зеленська  підстриглася
    Фото: Olena Zelenska/instagram

    Зеленська провела онлайн-захід із першою леді Німеччини

    На відеоконференції з першою леді Німеччини пані Ельке Бюденбендер перша леді України Олена Зеленська з’явилася у вбранні, яке складалося з червоних кольорів: класичний піджак і в тон до нього була підібрана блуза.

    Відповідні фото опубліковані на сторінці в Instagram дружини президента.

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    Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

    Так, Зеленська провела онлайн-захід у яскравому весняному образі. Свій лук вона підкреслила сережками-гвоздиками, виразним макіяжем із використанням світло-сірих та коричневих тіней, а також об’ємним укладанням.

    «Вчора мала приємність поспілкуватися з першою леді Німеччини пані Ельке Бюденбендер. Під час розмови ми обговорили ряд спільних напрямків, над якими працюємо в наших країнах. Зокрема це забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок у всіх сферах, включаючи отримання освіти та вибір професії, усунення дискримінації в оплаті праці чоловіків і жінок», – підписала кадри Зеленська.

    Зазначимо, що зірка «Жіночого кварталу» Олена Кравець також опублікувала світлини в неочікуваному новому іміджі. Жінка коротко підстригла волосся та зробила чубчик.

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    Lady in Red та куце волосся. Зеленська та Олена Кравець змінили образи (фото)
    Lady in Red та куце волосся. Зеленська та Олена Кравець змінили образи (фото)
    Фото: lennykravets/instagram

    У своїй публікації Олена припустила, що піддалася впливу весни й бажанню змін, тому наважилася на такий експеримент з іміджем. Вона змінила своє трендове подовжене боб-каре на коротку стрижку.

    Нагадаємо, прессекретарка Юлія Мендель із Зеленським відвідала Францію з офіційним візитом та стала героїнею фотожаб.

    Теги: селфі жінка Instagram Олена Зеленська перша леді
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