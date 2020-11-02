Кравчук став на захист Зеленського: у президента є план «Б» щодо Донбасу

Кравчук вважає, що Зеленський пам'ятає про той термін «в один рік», щоб спробувати використати наявні механізми, про який він говорив

Голова делегації України в ТКГ, експрезидент України Леонід Кравчук заявив, що у президента України Володимира Зеленського є план «Б» щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це Кравчук заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

«Перш за все, я абсолютно переконаний, що такий план «Б» є у президента. Є такий план «Б» і в нашій групі, але я не маю повноважень зараз вам про цей план говорити», - сказав він.

На думку Кравчука, Зеленський пам'ятає про термін «в один рік», щоб спробувати використовувати існуючі механізми, про який він говорив.

«Правда, він говорив про рік для України. Він не може говорити для Росії, для Франції, для Німеччини. Я думаю, що якщо взяти цю проблему, розділити, то, що мала зробити Україна, вона, скажімо так, зробила більше, ніж не зробила, набагато», - сказав він.

Кравчук заявив, що «сказати, що ми сиділи і чекали, поки хтось щось робитиме, а ми спостерігали - це було б неправильно і неточно, і навіть образливо».

«Особисто я сприйняв би це як образу», - сказав він.

Нагадаємо, цього тижня на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) сторони узгодили відкриття з 10 листопада двох нових контрольно-пропускних пунктів на Донбасі, а також почали підготовку до розмінування окремих ділянок й розведення військ.

Також стало відомо, що блогер і військовий та політичний оглядач Олексій Арестович призначений радником з інформаційної політики Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.