Зеленський нагадав про смерті дітей на Донбасі



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За словами Зеленського, його розмови з лідерами Європи «почнуться сьогодні з питання – як ми разом будемо тиснути на агресора»

Президент Володимир Зеленський напередодні зустрічей у Брюсселі закликав Росію припинити війну на Донбасі, зокрема, щоб зберегти життя дітей.

Про це він написав у соцмережі Facebook.

«Прилетів до Брюсселя. Попереду – низка зустрічей на найвищому рівні. Але з голови не йде 5-річний Кирило. І ще сотні дітей, які загинули від куль дорослих на сході України. За даними моніторингової місії ООН, на 1 червня цього року на Донбасі втратили життя 147 маленьких українців. 98 хлопчиків. 49 дівчаток. Поранено 363 дитини», - зазначив Зеленський.

Він додав, що близько 200 тисяч дітей є внутрішньо переміщеними особами, а статус жертв війни отримали майже 23 тисячі дітей. «Для десятків тисяч ця війна обернулася насильством – психологічним, сексуальним, фізичним», - підкреслив президент.

«Сьогодні, в Міжнародний день безневинних дітей, я користуюся нагодою, щоб іще раз нагадати нашим європейським друзям ці жахливі цифри й закликати Росію припинити війну. Заради того, щоб зберегти життя, зокрема дітей», - заявив Зеленський.

За словами президента, його розмови з лідерами Європи «почнуться сьогодні з питання – як ми разом будемо тиснути на агресора, і як ми примушуватимемо його до миру?»

«Вірю, що разом ми знайдемо рішення. Нехай не сьогодні, але обов’язково знайдемо. Зобов’язані знайти – заради дітей», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави.