Зеленський назвав вступ України до ЄС «смертю імперського проекту Росії»
Вступ України до ЄС завдасть болісного удару по російському авторитаризму
Президент Володимир Зеленський виступає за продовження процесу євроінтеграції України. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском в Брюсселі, повідомляє Адміністрація президента в Twitter.
Зеленський зазначив, що європейська інтеграція може забезпечити системні внутрішні зміни у державі, імплементації реформ і зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС. За його словами, - це гарантія незалежності України, добробуту українців, прискореного економічного зростання.
«Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі», - додав президент.
Під час зустрічі Туск і Зеленський підтвердили, що саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня у Києві. Як зазначив Туск саміт визначить пріоритети відносин на наступний рік. Він додав, що під час зустрічі вони домовилися зберігати тісні контакти.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи «Рейтинг», якщо б в Україні проходив референдум, то 62% громадян проголосували б за вступ країни в Європейський союз, 22% - проти. Таким чином, у підсумку голоси учасників референдуму по вступу в ЄС розподілилися б наступним чином: 74% за, 26% - проти.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО можливо тільки після референдуму.
Як повідомлялось, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що НАТО підтримує територіальну цілісність України і ніколи не визнає російську агресію на Донбасі, окупацію Криму, а також напад на українські кораблі у Керченській протоці.