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    Зеленський назвав вступ України до ЄС «смертю імперського проекту Росії»

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    Президент України Володимир Зеленський&nbsp;<span>з президентом Європейської ради Дональдом Туском</span> - Зеленський назвав вступ України до ЄС «смертю імперського проекту Росії»
    Президент України Володимир Зеленський з президентом Європейської ради Дональдом Туском
    Фото: twitter.com/apukraine

    Вступ України до ЄС завдасть болісного удару по російському авторитаризму

    Президент Володимир Зеленський виступає за продовження процесу євроінтеграції України. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском в Брюсселі, повідомляє Адміністрація президента в Twitter.

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    Зеленський зазначив, що європейська інтеграція може забезпечити системні внутрішні зміни у державі, імплементації реформ і зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС. За його словами, - це гарантія незалежності України, добробуту українців, прискореного економічного зростання.

    «Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі», - додав президент.

    Під час зустрічі Туск і Зеленський підтвердили, що саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня у Києві. Як зазначив Туск саміт визначить пріоритети відносин на наступний рік. Він додав, що під час зустрічі вони домовилися зберігати тісні контакти.

    Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи «Рейтинг», якщо б в Україні проходив референдум, то 62% громадян проголосували б за вступ країни в Європейський союз, 22% - проти. Таким чином, у підсумку голоси учасників референдуму по вступу в ЄС розподілилися б наступним чином: 74% за, 26% - проти.

    Зазначимо, президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО можливо тільки після референдуму.

    Як повідомлялось, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що НАТО підтримує територіальну цілісність України і ніколи не визнає російську агресію на Донбасі, окупацію Криму, а також напад на українські кораблі у Керченській протоці.

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