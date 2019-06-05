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    Туск у Брюсселі зустрівся із Зеленським

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    <span>Президент Європейської ради Дональд Туск</span> - Туск у Брюсселі зустрівся із Зеленським
    Президент Європейської ради Дональд Туск

    4-5 червня відбувається візит президента України до інституцій Європейського союзу та НАТО у Брюсселі

    Президент Європейської ради Дональд Туск зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС у Twitter.

    «Президент Євроради Дональд Туск щойно зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває в Брюсселі зі своїм першим закордонним візитом після його обрання в квітні», - повідомили в інституції.

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    Нагадаємо, що Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави. Своє спілкування із журналістами студії 1+1 він здійснив із спортивної зали.

    Напередодні Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

    Під час сьогоднішнього спілкування з журналістами президент прокоментував свою зустріч з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Зокрема, він назвав Юнкера «добрим дядечком».

    Як повідомлялось, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що НАТО підтримує територіальну цілісність України і ніколи не визнає російську агресію на Донбасі, окупацію Криму, а також напад на українські кораблі у Керченській протоці.

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    ЄС НАТО Володимир Зеленський Дональд Туск президент
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