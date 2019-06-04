Генсек НАТО запевнив Зеленського у підтримці України в боротьбі з агресором



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4 червня Зеленський зустрівся із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Фото: Пресслужба президента

За словами Столтенберга, у відповідь на незаконні дії Росії НАТО збільшує свою присутність у Чорноморському регіоні

НАТО підтримує територіальну цілісність України і ніколи не визнає російську агресію на Донбасі, окупацію Криму, а також напад на українські кораблі у Керченській протоці.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«НАТО повністю підтримує суверенність та територіальну цілісність України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму, і ми засуджуємо агресивні дії Росії у Чорноморському регіоні. Ми продовжуємо наголошувати, що Росія повинна звільнити українських моряків та кораблі, які були захоплені біля Керченської протоки минулого листопада. Ми будемо наголошувати, що Росія повинна виконати свої міжнародні зобов’язання», - сказав Столтенберг.

За його словами, у відповідь на незаконні дії Росії НАТО збільшують свою присутність у Чорноморському регіоні.

«Більше кораблів і більше літаків. І ми також поглибили співпрацю з Україною та Грузією в Чорноморському регіоні. Тому ми дуже прискіпливо відслідковуємо ситуацію. У квітні чотири міністри погодили пакет додаткових заходів, включаючи більше навчання ваших прикордонників, а також морського компоненту - більше морської присутності, спільних навчань та візитів до портів. Наша кількість кораблів збільшується під час візитів до портів», - зазначив генсек НАТО.

Столтенберг також анонсував проведення у липні додаткових навчань Альянсу у Чорноморському регіоні разом із Україною.

«Ми також будемо продовжувати надавати практичну підтримку в різних напрямках», - запевнив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави.

У перший день візиту Зеленського заплановані чотири важливі зустрічі.

П’ятий президент України Петро Порошенко напередодні візиту глави держави Володимира Зеленського до Брюсселю побажав йому успіхів у збереженні попередніх напрацювань української влади.

Джерело: ТСН