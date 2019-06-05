Зеленський зустрівся в Брюсселі із Могеріні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

5 червня Зеленський та Могеріні провели спільну зустріч Фото: пресслужба глави української держави

Зеленський поінформував Могеріні про плани щодо активізації в Україні реформ у пріоритетних сферах

У Брюсселі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою Європейської комісії, високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федерікою Могеріні.

Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

Зазначається, що Зеленський подякував Могеріні за збереження постійної уваги Ради ЄС із закордонних справ до питання підтримки України та безпекової ситуації на сході держави, а також за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та політику невизнання незаконної анексії Криму.

«Учасники зустрічі домовилися посилити спільний тиск на РФ з метою звільнення українських моряків та всіх політичних в’язнів. Також обговорили подальші кроки у контексті виконання Мінських домовленостей та підтримки українських громадян, що мешкають на тимчасово окупованій Росією території України», - заявили в пресслужбі.

Крім того, Зеленський поінформував про плани щодо активізації реформ у пріоритетних сферах - боротьбі з корупцією, судовій реформі, реформі СБУ.

Нагадаємо, що Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави.

Своє спілкування із журналістами студії 1+1 вранці 5 червня він здійснив з Брюсселю із спортивної зали.

Напередодні Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.