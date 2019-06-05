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    Зеленський в Брюсселі побував на спільній вечері із зятем Трампа та ключовими політиками

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    Посол США в ЄС Гордон Сондленд із Зеленським на святковій вечері 4 червня - Зеленський в Брюсселі побував на спільній вечері із зятем Трампа та ключовими політиками
    Посол США в ЄС Гордон Сондленд із Зеленським на святковій вечері 4 червня
    Фото: Twitter Ambassador Sondland

    Посол США в ЄС Гордон Сондленд розповів про спільну вечерю політиків у вівторок, 4 червня

    У вівторок увечері у Брюсселі відбулась спільна вечеря за участі високих представників США, держав та інституцій ЄС і президента України Володимира Зеленського.

    Про це написав на своїй сторінці у Twitter посол США в ЄС Гордон Сондленд, який оприлюднив фото зі заходу.

    «Учора ввечері мав честь приймати за вечерею декількох ключових європейських лідерів і високопоставлених урядовців з Вашингтону, організованої задля сприяння розбудові вже існуючого важливого для США та ЄС партнерства», - написав посол.

    Він висловив вдячність тим, хто відвідав захід: міністру енергетики США Ріку Перрі, зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру, голові Європарламенту Антоніо Таяні, верховній представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріці Могеріні, президенту Польщі Анджею Дуді, прем’єру Румунії Віоріці Денчиле, президенту України Володимиру Зеленському, а також прем’єр-міністру Грузії Мамуці Бахтадзе.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави.

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