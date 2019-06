Зеленський в Брюсселі побував на спільній вечері із зятем Трампа та ключовими політиками

Посол США в ЄС Гордон Сондленд розповів про спільну вечерю політиків у вівторок, 4 червня

У вівторок увечері у Брюсселі відбулась спільна вечеря за участі високих представників США, держав та інституцій ЄС і президента України Володимира Зеленського.

Про це написав на своїй сторінці у Twitter посол США в ЄС Гордон Сондленд, який оприлюднив фото зі заходу.

«Учора ввечері мав честь приймати за вечерею декількох ключових європейських лідерів і високопоставлених урядовців з Вашингтону, організованої задля сприяння розбудові вже існуючого важливого для США та ЄС партнерства», - написав посол.

Він висловив вдячність тим, хто відвідав захід: міністру енергетики США Ріку Перрі, зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру, голові Європарламенту Антоніо Таяні, верховній представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріці Могеріні, президенту Польщі Анджею Дуді, прем’єру Румунії Віоріці Денчиле, президенту України Володимиру Зеленському, а також прем’єр-міністру Грузії Мамуці Бахтадзе.

Thanks to @SecretaryPerry, @JaredKushner, @EP_President Tajani, HRVP @FedericaMog, Commissioner @MAC_europa, @prezydentpl Duda, Prime Minister @VDancila_PM & Vice Prime Minister @AnaBirchall, President @ZelenskyyUa, and Prime Minister @BakhtadzeMamuka and others! pic.twitter.com/HNynvyo7Lz