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    Зеленський планує винести питання вступу до НАТО на референдум

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    <div class="alt"> <p>4 червня Зеленський зустрівся із генсеком НАТО Єнсом&nbsp;Столтенбергом</p> </div> <div class="copy"></div> - Зеленський планує винести питання вступу до НАТО на референдум

    4 червня Зеленський зустрівся із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом

    Фото: Пресслужба президента

    Президент додав, що курс України до НАТО - це насамперед безпека країни і високий рівень нашої армії

    Президент Володимир Зеленський планує після широкої інформаційної кампанії винести питання вступу України до НАТО на всеукраїнський референдум і впевнений у позитивній відповіді українців.

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    Про це він заявив в ефірі програми «Сніданок з 1+1» під час прямого включення з Брюсселя у відповідь на запитання, чи не буде після його підтвердження курсу на ЄС і НАТО вдвічі складніше розмовляти з Росією.

    «По-перше, у нас незалежна країна, і це наш вибір, це наш курс до Європи і НАТО, і це закріплено в Конституції України», - сказав Зеленський.

    Він додав, що курс України до НАТО - це насамперед безпека країни і високий рівень нашої армії.

    «Я казав, що ми інформаційно повинні розповісти кожному українцю, що таке НАТО, що це не так страшно. І коли всі українці будуть готові, ми обов'язково винесемо це питання на референдум, і Україна обов'язково буде в НАТО», - акцентував Зеленський.

    Інтерв'ю президент давав під час перебування у тренажерному залі і запропонував журналісту каналу «1+1» звертатися до нього, як і раніше, просто на ім'я.

    Як повідомлялось, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що НАТО підтримує територіальну цілісність України і ніколи не визнає російську агресію на Донбасі, окупацію Криму, а також напад на українські кораблі у Керченській протоці.

    Джерело: Укрінформ

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