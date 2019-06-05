Зеленський планує винести питання вступу до НАТО на референдум



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4 червня Зеленський зустрівся із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Фото: Пресслужба президента

Президент додав, що курс України до НАТО - це насамперед безпека країни і високий рівень нашої армії

Президент Володимир Зеленський планує після широкої інформаційної кампанії винести питання вступу України до НАТО на всеукраїнський референдум і впевнений у позитивній відповіді українців.

Про це він заявив в ефірі програми «Сніданок з 1+1» під час прямого включення з Брюсселя у відповідь на запитання, чи не буде після його підтвердження курсу на ЄС і НАТО вдвічі складніше розмовляти з Росією.

«По-перше, у нас незалежна країна, і це наш вибір, це наш курс до Європи і НАТО, і це закріплено в Конституції України», - сказав Зеленський.

Він додав, що курс України до НАТО - це насамперед безпека країни і високий рівень нашої армії.

«Я казав, що ми інформаційно повинні розповісти кожному українцю, що таке НАТО, що це не так страшно. І коли всі українці будуть готові, ми обов'язково винесемо це питання на референдум, і Україна обов'язково буде в НАТО», - акцентував Зеленський.

Інтерв'ю президент давав під час перебування у тренажерному залі і запропонував журналісту каналу «1+1» звертатися до нього, як і раніше, просто на ім'я.

Як повідомлялось, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що НАТО підтримує територіальну цілісність України і ніколи не визнає російську агресію на Донбасі, окупацію Криму, а також напад на українські кораблі у Керченській протоці.

Джерело: Укрінформ