Зеленський прилетів до Польщі на зустріч з Дудою

Після приземлення літака Володимира Зеленського зустріла посол України в Польщі Андрій Дещиця

Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції «Вісла»

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі. Про це інформує пресслужба глави держави.

Зазначається, що президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції «Вісла».

«Глави держав проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів. Основною темою залишається питання безпеки», – резюмувала Банкова.

фото: president.gov.ua

Після приземлення літака Володимира Зеленського зустріла делегація українських та польських дипломатів, зокрема, посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський вирушив у дводенне турне до Польщі.

За інформацією канцелярії президента Польщі, темою консультацій глав держав буде безпекова ситуація в регіоні. Зеленський та Дуда обговорять, зокрема, загрози, що походять від Росії.

Попередня зустріч Зеленського і Дуди пройшла 20 грудня 2021 року на заході України у селі Гута. Тоді вона відбулася у форматі Люблінського трикутника – за участю президента Литви Гітанаса Науседи.

Напередодні Зеленський зустрівся з Блінкеном: говорили про безпеку і НАТО.