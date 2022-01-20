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    Зеленський прилетів до Польщі на зустріч з Дудою

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    Після приземлення літака Володимира Зеленського зустріла посол України в Польщі Андрій Дещиця - Зеленський прилетів до Польщі на зустріч з Дудою
    Після приземлення літака Володимира Зеленського зустріла посол України в Польщі Андрій Дещиця
    фото: president.gov.ua

    Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції «Вісла»

    Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі. Про це інформує пресслужба глави держави.

    Зазначається, що президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції «Вісла».

    «Глави держав проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів. Основною темою залишається питання безпеки», – резюмувала Банкова.

    фото: president.gov.ua

    фото: president.gov.ua

    Після приземлення літака Володимира Зеленського зустріла делегація українських та польських дипломатів, зокрема, посол України в Польщі Андрій Дещиця.

    Як повідомлялося, сьогодні Зеленський вирушив у дводенне турне до Польщі.

    За інформацією канцелярії президента Польщі, темою консультацій глав держав буде безпекова ситуація в регіоні. Зеленський та Дуда обговорять, зокрема, загрози, що походять від Росії.

    Попередня зустріч Зеленського і Дуди пройшла 20 грудня 2021 року на заході України у селі Гута. Тоді вона відбулася у форматі Люблінського трикутника – за участю президента Литви Гітанаса Науседи.

    Напередодні Зеленський зустрівся з Блінкеном: говорили про безпеку і НАТО.

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    Теги: Польща політика посол Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна президент Андрій Дещиця
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    Зеленський прилетів до Польщі на зустріч з Дудою