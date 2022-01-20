Зеленський прилетів до Польщі на зустріч з Дудою
Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції «Вісла»
Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі. Про це інформує пресслужба глави держави.
Зазначається, що президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції «Вісла».
«Глави держав проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів. Основною темою залишається питання безпеки», – резюмувала Банкова.
Після приземлення літака Володимира Зеленського зустріла делегація українських та польських дипломатів, зокрема, посол України в Польщі Андрій Дещиця.
Як повідомлялося, сьогодні Зеленський вирушив у дводенне турне до Польщі.
За інформацією канцелярії президента Польщі, темою консультацій глав держав буде безпекова ситуація в регіоні. Зеленський та Дуда обговорять, зокрема, загрози, що походять від Росії.
Попередня зустріч Зеленського і Дуди пройшла 20 грудня 2021 року на заході України у селі Гута. Тоді вона відбулася у форматі Люблінського трикутника – за участю президента Литви Гітанаса Науседи.
Напередодні Зеленський зустрівся з Блінкеном: говорили про безпеку і НАТО.