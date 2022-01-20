Переговори Дуди і Зеленського триватимуть до ночі: про що говорять президенти
Зранку у п'ятницю переговори президентів України та Польщі продовжаться
Переговори президентів України і Польщі Володимира Зеленського й Анджея Дуди у резиденції «Вісла» триватимуть у четвер до пізнього вечора і продовжаться у п’ятницю. Про це повідомило Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі.
«Спілкування триватиме сьогодні до пізнього вечора, а завтра продовжиться. Ми прагнемо повної координації дій між нашими державами. Вважаємо, що Україна заслуговує на цілковиту підтримку союзників по НАТО», – заявив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Якуб Кумох.
В іншому дописі зазначається, що головна тема переговорів – безпекова ситуація в регіоні.
«Польща підтримує Україну і виступає проти поступок Росії», – заявили у Бюро міжнародної політики.
All set. Wszystko gotowe. Za chwile ważne rozmowy na Zamku Wiśle.— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) January 20, 2022
W obliczu wyzwań natury bezpieczeństwa prezydent @ZelenskyyUa przyjeżdża do Polski na konsultacje z @prezydentpl @AndrzejDuda.
aktywna polityka wschodnia współpraca w regionie
bezpieczeństwo pic.twitter.com/y9MkvTFI4V
Додамо, що 20 січня у Польщі, на території резиденції «Вісла», проходить зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Польща Анджея Дуди. Захід відбувається у форматі віч-на-віч.
За інформацією Офісу президента України, глави держав обговорюватимуть безпекову ситуацію та важливі питання двосторонніх відносин.
Як повідомлялося, сьогодні Зеленський вирушив у дводенне турне до Польщі.
Попередня зустріч Зеленського і Дуди пройшла 20 грудня 2021 року на заході України у селі Гута. Тоді вона відбулася у форматі Люблінського трикутника – за участю президента Литви Гітанаса Науседи.
Напередодні Зеленський зустрівся з Блінкеном: говорили про безпеку і НАТО.