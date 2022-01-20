Переговори Дуди і Зеленського триватимуть до ночі: про що говорять президенти

Зеленський та Дуда обговорять, зокрема, загрози, що походять від Росії

Зеленський та Дуда обговорять, зокрема, загрози, що походять від Росії

Зранку у п'ятницю переговори президентів України та Польщі продовжаться

Переговори президентів України і Польщі Володимира Зеленського й Анджея Дуди у резиденції «Вісла» триватимуть у четвер до пізнього вечора і продовжаться у п’ятницю. Про це повідомило Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі.

«Спілкування триватиме сьогодні до пізнього вечора, а завтра продовжиться. Ми прагнемо повної координації дій між нашими державами. Вважаємо, що Україна заслуговує на цілковиту підтримку союзників по НАТО», – заявив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Якуб Кумох.

В іншому дописі зазначається, що головна тема переговорів – безпекова ситуація в регіоні.

«Польща підтримує Україну і виступає проти поступок Росії», – заявили у Бюро міжнародної політики.

All set. Wszystko gotowe. Za chwile ważne rozmowy na Zamku Wiśle.

W obliczu wyzwań natury bezpieczeństwa prezydent @ZelenskyyUa przyjeżdża do Polski na konsultacje z @prezydentpl @AndrzejDuda.



aktywna polityka wschodnia współpraca w regionie

bezpieczeństwo pic.twitter.com/y9MkvTFI4V — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) January 20, 2022

Напередодні Зеленський зустрівся з Блінкеном: говорили про безпеку і НАТО.