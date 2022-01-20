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    Переговори Дуди і Зеленського триватимуть до ночі: про що говорять президенти

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    Зеленський та Дуда обговорять, зокрема, загрози, що походять від Росії - Переговори Дуди і Зеленського триватимуть до ночі: про що говорять президенти
    Зеленський та Дуда обговорять, зокрема, загрози, що походять від Росії
    фото: Twitter @BPM_KPRP

    Зранку у п'ятницю переговори президентів України та Польщі продовжаться

    Переговори президентів України і Польщі Володимира Зеленського й Анджея Дуди у резиденції «Вісла» триватимуть у четвер до пізнього вечора і продовжаться у п’ятницю. Про це повідомило Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі.

    «Спілкування триватиме сьогодні до пізнього вечора, а завтра продовжиться. Ми прагнемо повної координації дій між нашими державами. Вважаємо, що Україна заслуговує на цілковиту підтримку союзників по НАТО», – заявив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Якуб Кумох.

    В іншому дописі зазначається, що головна тема переговорів – безпекова ситуація в регіоні.

    «Польща підтримує Україну і виступає проти поступок Росії», – заявили у Бюро міжнародної політики.

    Додамо, що 20 січня у Польщі, на території резиденції «Вісла», проходить зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Польща Анджея Дуди. Захід відбувається у форматі віч-на-віч.

    За інформацією Офісу президента України, глави держав обговорюватимуть безпекову ситуацію та важливі питання двосторонніх відносин.

    Як повідомлялося, сьогодні Зеленський вирушив у дводенне турне до Польщі.

    Попередня зустріч Зеленського і Дуди пройшла 20 грудня 2021 року на заході України у селі Гута. Тоді вона відбулася у форматі Люблінського трикутника – за участю президента Литви Гітанаса Науседи.

    Напередодні Зеленський зустрівся з Блінкеном: говорили про безпеку і НАТО.

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    Теги: Польща НАТО Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна президент нацбезпека
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    Переговори Дуди і Зеленського триватимуть до ночі: про що говорять президенти