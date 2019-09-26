Зеленський і Трамп обговорили боротьбу з корупцією та енергобезпеку



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Володимир Зеленський і Дональд Трамп Фото: president.gov.ua

Зеленський зазначив, що вже проводиться робота для подолання корупції

Президент України Володимир Зеленський і Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку обговорили широкий спектр питань.

Про це Глава Української держави повідомив під час спілкування з представниками українських ЗМІ за результатами переговорів.

Насамперед ішлося про ситуацію на Донбасі та про окупований Крим. Президент України поінформував Дональда Трампа про кроки, здійснені для припинення війни, повернення людей і досягнення миру.

Додатково обговорили реформи та боротьбу з корупцією.

«Сказав президенту США, що це не дуже гарна реклама для України, коли всі кажуть, що країна корумпована. Я запросив його до України, щоб він приїхав і побачив, що у нас справді демократична, європейська країна… Хотів би, щоб ця «реклама» закінчилася. Ми починаємо іншу історію», – наголосив президент України.

Зеленський зазначив, що вже проводиться робота для подолання корупції, зокрема ухвалено низку законів.

Також президенти України та США обговорили питання енергетичної безпеки.

«Ми хочемо бути справді незалежними і мати багато кейсів, щоб нам ніхто не викручував руки щодо газу, енергетичної безпеки, вугілля. Все це обговорили», – повідомив Глава Української держави.