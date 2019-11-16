Зеленський підписав закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел



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Президент підписав закон про встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей

За порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада підписав закон, який встановлює відповідальність за порушення правил перевезення дітей.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей» №224-ІХ, який парламент ухвалив 29 жовтня 2019 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, закон доповнює ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення новими частинами, згідно з якими за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне правопорушення, вчинене протягом року, карається штрафом у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів.

Окрім того, цим законом на органи Національної поліції покладається обов’язок розглядати справи про адміністративні правопорушення щодо порушення правил перевезення дітей.

У повідомленні зазначається, що чинним законодавством не було передбачено норми, яка встановлювала б відповідальність за порушення правил перевезення дітей.

«Реалізація закону забезпечить усвідомлення ступеня відповідальності осіб, що перевозять дітей, і тим самим підвищить рівень безпеки дітей на дорозі, сприятиме зменшенню дорожньо-транспортного травматизму та смертності дітей», - додали в Офісі президента.

Також повідомляється, що в підпунктах «б-г» пункту 21.11 Правил дорожнього руху визначено, що заборонено перевозити дітей, зріст яких менший 145 см, або тих, що не досягли 12-річного віку, у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; дітей до 16-річного віку - в кузові будь-якого вантажного автомобіля та організовані групи дітей - у темну пору доби.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, 28 жовтня Верховна Рада ввела штраф до 850 грн за порушення норм перевезення дітей. За прийняття законопро’єкту №1150 за основу проголосували 323 депутати за мінімально необхідних 226, в цілому - 332.