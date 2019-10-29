Рада ввела штраф до 850 грн за порушення норм перевезення дітей



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Прийнято закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей»

Верховна Рада ввела штраф до 850 грн за порушення норм перевезення дітей. За прийняття законопро’єкту №1150 за основу проголосували 323 депутати за мінімально необхідних 226, в цілому - 332.

Вводиться штраф за порушення правил перевезення дітей в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 510 грн.

Повторне подібне порушення протягом одного року спричинить штраф в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 850 грн.

Згідно з Правилами дорожнього руху, забороняється перевозити дітей:

Без спеціального автокрісла до 12 років і зростом нижче 145 см;

На сидінні мотоцикла або мопеда;

У темний час доби для організованих груп дітей;

До 16 років заборонено перевозити дітей і підлітків в кузові вантажного автомобіля.

Раніше в Україні не було спеціального закону про перевезення дітей в автомобілях, тож працівники дорожньо-патрульних служб керувалися вимогами ПДР.