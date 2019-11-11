В Укрзалізниці розказали, скільки грошей потрібно з держбюджету для збереження пасажирських перевезень



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В Укрзалізниця зазначили, що основним «тягарем» для бюджету компанії є плацкарт та приміські перевезення

Залізничні перевезення щорічно вимагають 20 млрд грн дофінансування з держбюджету

Збереження пасажирських залізничних перевезень та сервісу у нинішньому стані потребує щонайменше 20 млрд грн щорічного дофінансування з державного бюджету України.

Про це повідомив директор із стратегічного розвитку та інвестиційної політики АТ «Укрзалізниця» Антон Саболевський.

«Згідно наших розрахунків, які ми подали у Кабінет Міністрів України та профільний комітет Верховної Ради України, для існування пасажирського господарства у сьогоднішньому вигляді та при існуючих цінах на перевезення, необхідне щорічне дофінансування з бюджету близько 20 млрд грн. Наприклад, закладене у проекті держбюджету фінансування автодорожнього господарства становить 74 млрд грн, тобто, дофінансування залізничних пасажирських перевезень потребує менше третини цієї суми», - сказав він в ефірі «Громадського телебачення».

За словами Антона Саболевського, у європейських країнах популярна практика фінансування, коли із запланованої суми з держбюджету направляється по 50% на залізничну та автодорожню інфраструктуру.

Він додав, що на сьогоднішній день, операційно прибутковими є тільки поїзди Української залізничної швидкісної компанії та перевезення у спальних вагонах, а основним «тягарем» є плацкарт та приміські перевезення.

«Ми пропонуємо державі різні варіанти: можливість заміни певної частини приміських перевезень автобусними, як це робиться в Європі, перегляд ціни плацкарти, дофінансування. Але власник, в особі Кабінету Міністрів України, має прийняти відповідне стратегічне рішення й держава має бути замовником пасажирських перевезень. Саме тоді вона прийме рішення, на центральному чи регіональному рівні, які саме потрібні перевезення, в якому об’ємі та як їх фінансувати», - резюмував Антон Саболевський.

В Укрзалізниці повідомляють, що кожного року мають 12-13 млрд грн збитків від пасажирських перевезень, які вимушені покривати за рахунок доходів від вантажних перевезень.

Згідно Закону України «Про залізничний транспорт», для захисту інтересів окремих категорій громадян при пасажирських перевезеннях, у тому числі приміських, можуть передбачатися пільгові тарифи, а збитки залізничного транспорту від їх використання відшкодовуються за рахунок державного або місцевих бюджетів. Проте з державного бюджету Укрзалізниця роками не отримує жодної компенсації, а місцеві бюджети хронічно не виплачують повної суми компенсацій.

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