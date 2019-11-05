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    За тиждень порушникам паркування виписали штрафів на 126 тис. грн (фото)

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    Автомобілі, припарковані в заборонених місцях, евакуатори забирають на штрафмайданчики - За тиждень порушникам паркування виписали штрафів на 126 тис. грн (фото)
    Автомобілі, припарковані в заборонених місцях, евакуатори забирають на штрафмайданчики
    Фото: Інспекція з паркування

    Минулого тижня з вулиць Києва було евакуйовано 91 автомобіль

    За минулий тиждень, з 28 жовтня по 3 листопада, столичні інспектори з паркування виписали на порушників 325 постанов, а загальна сума накладених адміністративних стягнень у вигляді штрафу склала 125,605 тис. грн.

    За цей період було евакуйовано 91 автомобіль.

    Про це повідомляє Інспекція з паркування на своїй сторінці у Facebook.

    «Ваша уважність при виборі місця для паркування дозволить уникнути неприємностей, розмов с інспекторами, евакуаторів та штрафів. Залишайте своє авто тільки на відведених для цього локаціях», - закликали інспектори з паркування.

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    За тиждень порушникам паркування виписали штрафів на 126 тис. грн (фото)
    За тиждень порушникам паркування виписали штрафів на 126 тис. грн (фото)
    За тиждень порушникам паркування виписали штрафів на 126 тис. грн (фото)

    Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

    10 липня в Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

     Читайте також, де порушники можуть забрати свої автомобілі, і скільки їм це коштуватиме. 

    Як повідомлялося, Патрульна поліція почала чергувати на смугах громадського транспорту у Києві та виписала дві тисячі штрафів на 1 мільйон гривень за п’ять днів інспекції.

    «Київтранспарксервіс» оприлюднив список спеціально облаштованих паркувальних майданчиків, розташованих у радіусі 500 метрів від станцій метро, де водії можуть залишити на весь день свої автомобілі. 

    Київ штраф автомобіль інспекція парковка
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