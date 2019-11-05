За тиждень порушникам паркування виписали штрафів на 126 тис. грн (фото)



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Автомобілі, припарковані в заборонених місцях, евакуатори забирають на штрафмайданчики Фото: Інспекція з паркування

Минулого тижня з вулиць Києва було евакуйовано 91 автомобіль

За минулий тиждень, з 28 жовтня по 3 листопада, столичні інспектори з паркування виписали на порушників 325 постанов, а загальна сума накладених адміністративних стягнень у вигляді штрафу склала 125,605 тис. грн.

За цей період було евакуйовано 91 автомобіль.

Про це повідомляє Інспекція з паркування на своїй сторінці у Facebook.

«Ваша уважність при виборі місця для паркування дозволить уникнути неприємностей, розмов с інспекторами, евакуаторів та штрафів. Залишайте своє авто тільки на відведених для цього локаціях», - закликали інспектори з паркування.

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня в Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

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Як повідомлялося, Патрульна поліція почала чергувати на смугах громадського транспорту у Києві та виписала дві тисячі штрафів на 1 мільйон гривень за п’ять днів інспекції.

«Київтранспарксервіс» оприлюднив список спеціально облаштованих паркувальних майданчиків, розташованих у радіусі 500 метрів від станцій метро, де водії можуть залишити на весь день свої автомобілі.