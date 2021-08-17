Зеленський поговорив телефоном із президентом Литви

Президенти поспілкувалися про важливі питання співпраці

Стало відомо, про що говорили президенти

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Про це пише сайт Офісу президента.

Глава Української держави подякував литовському колезі за надання Україні чергової партії вакцини AstraZeneca. Зі свого боку Гітанас Наусєда висловив подяку Володимиру Зеленському за рішення надати гуманітарну допомогу для захисту литовського кордону.

Лідери обговорили актуальну безпекову ситуацію на білорусько-литовському кордоні, яка склалася внаслідок значного зростання кількості незаконних мігрантів. Президент Литви відзначив, що наразі вдалося досягти відносної стабілізації ситуації.

Співрозмовники скоординували заходи двостороннього діалогу високого рівня на найближчу перспективу. Володимир Зеленський ознайомив литовського колегу з підготовкою масштабних заходів, які відбудуться в Києві впродовж 23-24 серпня з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України.

Окремо президенти обговорили стан реалізації спільних культурно-гуманітарних проектів. Гітанас Наусєда високо оцінив реалізацію українською стороною важливого проєкту з відновлення надгробного пам’ятника князю Костянтину Острозькому у Києво-Печерській лаврі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив положення про нову державну відзнаку «Національна легенда України». Глава держави також затвердив малюнок цієї відзнаки та малюнок зразка бланка диплома до неї.

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