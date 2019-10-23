В очах людей за всі проблеми в України відповідає виключно Зеленський

Ірина Геращенко Народний депутат України

Ірина Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Величезна довіра може завершитися величезними розчаруваннями

Віктор Бобиренко прокинувся знаменитим навесні 2019:), коли з‘ясувалося, що цей непересічний і неординарний науковець першим, ще в 2016 передбачив президентство Зеленського.

В своїх інтерв‘ю пан Віктор іронічно зазначає, що він «не Ванга», а професіонал, який вміє аналізувати ситуацію і деталі( рідкісна сьогодні для всіх сфер якість). Я з задоволенням читаю фб пана Віктора - бо це іронічні тексти, цікавий і глибокий аналіз ситуації, й написано все це доброзичливо, без праведного гніву, який накриває стрічку інших моїх френдів з будь - якого приводу.

Так ось, зараз Віктор Бобиренко і його організація проводять опитування в своєму регіоні ( Суми). Половина опитуваних НЕ ЗНАЮТЬ ім‘я прем‘єра і спікера. Що вже говорити про міністрів і депутатів більшості , їх не знає майже ніхто): (не хотілося б розчаровувати своїх нових колег, які тільки приміряли корони власної значимості, але їх прізвища і обличчя дійсно ні про що не говорять виборцям).

В очах людей за все відповідає великий і могутній Гудвін. Я, звичайно, не соціолог і не маю такого дару аналізу і передбачення, як пан Бобиренко. Але навіть мій скромний досвід політичного спостереження підказує, що така величезна довіра може завершитися величезними розчаруваннями, які не вдастся зупинити новими шоу, серіалами, посадками, репресіями, якщо новій владі дійсно не вдастся вирішити економічні питання і проблеми війни на Донбасі.

Бо саме це є основні запити людей. Дуже важкі виклики для влади. Й очевидно, що їм би ставити на професіоналів, а не симпатичних людей, чиї імена - обличчя не завжди можуть згадати навіть в самій ОП, не те, що в регіонах.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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