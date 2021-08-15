Зеленський збере нараду силовиків через смерть мера Кривого Рогу

Президент прокоментував загибель Костянтина Павлова

Володимир Зеленський планує зібрати нараду з силовиками, щоб заслухати звіт щодо вбивства Павлова. Про це йдеться у заяві глави держави.

«Завтра заслухаю доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що триматиме справу загибелі Павлова на власному контролі.

«Конкретну та перевірену інформацію матимемо після проведення експертиз та перших кроків слідства. Триматиму цю справу під особистим контролем і наполягаю на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу», – додав він.

До слова, правоохоронці порушили кримінальну справу через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються.

Нагадаємо,15 серпня, на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. «Главком» зібрав найвідоміші факти про політика.

Зазначимо, про вбивство Костянтина Павлова заявив його однопартієць Вадим Рабінович.



