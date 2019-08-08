Зеленський у Стамбулі розповів, як зміниться Україна за п'ять років



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Президент України Володимир Зеленський Фото: president.gov.ua

Президент пообіцяв, що своїм шансом змінити країну він і команда обов’язково скористаються

У майбутні п'ять років Україна кардинально зміниться. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Стамбулі на українсько-турецькому бізнес-форумі, передає УНН.

«Останні 28 років були для України не дуже успішними. Український народ дав цьому відповідну оцінку, і зараз у нас, мене і моєї команди, є повний мандат на зміни. Ми вже маємо більшість у парламенті, скоро сформуємо професійний уряд та оберемо порядного Генерального прокурора», - сказав президент.

Він пообіцяв, що своїм шансом змінити країну він і команда обов’язково скористаються.

«За найближчі 5 років Україна зміниться кардинально. Наша економіка зростатиме по 5-7% на рік, і я запрошую турецький бізнес зростати разом. За цей час ми проінвестуємо у нашу інфраструктуру щонайменше 20 млрд доларів, щоб привести в порядок 24 тис. км наших доріг, збільшити кількість реально працюючих аеропортів до 15, забезпечити розвиток п'яти морських портів, щоб істотно збільшити їх потужність, потроїти потужність ВПК», - заявив Глава держави.

Нагадаємо, у Стамбулі стартував бізнес-форум за участю Зеленського.

Нагадаємо, 7 серпня в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Після цього Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували чотирьох загиблих на Донбасі українських військовослужбовців.

Зеленський також пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.

Президент України запропонував Туреччині долучитись до відновлення інфраструктури Донбасу.

Президент Ердоган запевнив Зеленського, що Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконної анексії Криму, стійко стоїть на своїх позиціях щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.