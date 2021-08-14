Зеленський висловив співчуття Ердогану через смертельні повені в Туреччині

У країні вирує негода, яка забрала життя десятків людей

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану. В країні вирує негода, яка забрала життя десятків людей.

Президент у Twitter відзначив, що співчуває дружньому турецькому народу через стихію, яка спричинила людські жертви та руйнування.

«Щирі співчуття президенту Ердогану і дружньому турецькому народу у зв'язку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим», – написав Зеленський.

Як повідомлялося, після лісових пожеж у Туреччині лютують повені. Стихійне лихо охопило провінції від Бартина до Синопа.

До слова, експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України.