Зеленський висловив співчуття Ердогану через смертельні повені в Туреччині
У країні вирує негода, яка забрала життя десятків людей
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану. В країні вирує негода, яка забрала життя десятків людей.
Президент у Twitter відзначив, що співчуває дружньому турецькому народу через стихію, яка спричинила людські жертви та руйнування.
«Щирі співчуття президенту Ердогану і дружньому турецькому народу у зв'язку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим», – написав Зеленський.
Як повідомлялося, після лісових пожеж у Туреччині лютують повені. Стихійне лихо охопило провінції від Бартина до Синопа.
До слова, експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України.
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