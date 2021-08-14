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    Зеленський висловив співчуття Ердогану через смертельні повені в Туреччині

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    Володимир Зеленський підтримав Ердогана та висловив туркам щирі співчуття - Зеленський висловив співчуття Ердогану через смертельні повені в Туреччині
    Володимир Зеленський підтримав Ердогана та висловив туркам щирі співчуття
    Фото з відкритих джерел

    У країні вирує негода, яка забрала життя десятків людей

    Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану. В країні вирує негода, яка забрала життя десятків людей.

    Президент у Twitter відзначив, що співчуває дружньому турецькому народу через стихію, яка спричинила людські жертви та руйнування.

    «Щирі співчуття президенту Ердогану і дружньому турецькому народу у зв'язку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим», – написав Зеленський.

    Як повідомлялося, після лісових пожеж у Туреччині лютують повені. Стихійне лихо охопило провінції від Бартина до Синопа.

    До слова, експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України.

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    Теги: спека Володимир Зеленський Twitter президент негода літо
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    Зеленський висловив співчуття Ердогану через смертельні повені в Туреччині