Зеленський повідомив про свіжі домовленості з НАТО
За словами Столтенберга, Альянс збільшує підтримку безпеки у Чорноморському регіоні
«Сьогодні ми домовилися про оновлений, консолідований пакет проектів і практичних заходів», - заявив президент
Президент Володимир Зеленський повідомив про домовленість оновити пакет проектів і практичних заходів НАТО з підтримки України.
Про це він сказав під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зустрічі зі ЗМІ після засідання Комісії Україна-НАТО в Києві 31 жовтня.
«Сьогодні ми домовилися про оновлений, консолідований пакет проектів і практичних заходів. Обговорили перспективи нашої співпраці в рамках Програми розширених можливостей НАТО. Я довів сьогодні, що Україна вже готова вийти на цей новий рівень партнерства з Альянсом», – заявив Зеленський, якого цитує пресслужба президента.
Зеленський повідомив про зацікавленість у розширенні програми з підготовки цивільного персоналу в секторі оборони, з удосконалення професійної підготовки українських військових та покращення можливостей для розмінування.
«Серед наших пріоритетів – активна взаємодія з Альянсом щодо стійкості України перед гібридними загрозами та посилення кібербезпеки. Ми активізуємо нашу роботу у рамках Платформи Україна – НАТО з протидії гібридним загрозам, головною подією якої стануть спільні навчання у Чорному морі Coherent Resilience 2020», – зазначив президент.
Зі свого боку Єнс Столтенберг повідомив: «Сьогодні ми переглянули наш комплексний пакет допомоги для України. Через трастові фонди союзники по НАТО та партнери виділили понад 40 млн євро для підтримки України в таких сферах, як бойове командування та контроль, кібероборона, медична реабілітація. Це дає реальні результати».
Крім того, союзники по НАТО продовжують проводити військове навчання для українських військовослужбовців, а радники Альянсу допомагають у проведенні реформ у секторі безпеки та оборони.
Також, за словами Столтенберга, Альянс збільшує підтримку безпеки у Чорноморському регіоні.
У контексті подальшої співпраці Столтенберг повідомив, що існує пропозиція розробити єдиний скоординований підхід.
«Зараз ми хочемо все це звести воєдино. Ми можемо тоді надати підтримку, щоб розробити цілісний і єдиний, скоординований підхід. І, зокрема, коли ми збиратимемося у Вашингтоні, ми хочемо ще раз підкреслити, наскільки важливими для вас є ці військово-морські навчання й наша політична підтримка, наші практичні дії», – зазначив генсек Альянсу.
Столтенберг наголосив на непохитній підтримці України всіма країнами – членами НАТО.
Як відомо, президент Володимир Зеленський у четвер, 31 жовтня, провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Маріїнському палаці в Києві.
Після закінчення зустрічі Зеленський взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, яка відбувається у рамках візиту Північноатлантичної ради Альянсу до України.
Столтенберг з трибуни Верховної Ради звернувся до українського парламенту.
Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО в Києві заявив, що Україна готова до більш тісної взаємодії з НАТО, подальшого впровадження системних реформ в оборонному секторі та не знімає з порядку денного можливість приєднання до Плану дій щодо членства в Альянсі.