Зеленський повідомив про свіжі домовленості з НАТО



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За словами Столтенберга, Альянс збільшує підтримку безпеки у Чорноморському регіоні Фото: пресслужба президента України

«Сьогодні ми домовилися про оновлений, консолідований пакет проектів і практичних заходів», - заявив президент

Президент Володимир Зеленський повідомив про домовленість оновити пакет проектів і практичних заходів НАТО з підтримки України.

Про це він сказав під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зустрічі зі ЗМІ після засідання Комісії Україна-НАТО в Києві 31 жовтня.

«Сьогодні ми домовилися про оновлений, консолідований пакет проектів і практичних заходів. Обговорили перспективи нашої співпраці в рамках Програми розширених можливостей НАТО. Я довів сьогодні, що Україна вже готова вийти на цей новий рівень партнерства з Альянсом», – заявив Зеленський, якого цитує пресслужба президента.

Зеленський повідомив про зацікавленість у розширенні програми з підготовки цивільного персоналу в секторі оборони, з удосконалення професійної підготовки українських військових та покращення можливостей для розмінування.

«Серед наших пріоритетів – активна взаємодія з Альянсом щодо стійкості України перед гібридними загрозами та посилення кібербезпеки. Ми активізуємо нашу роботу у рамках Платформи Україна – НАТО з протидії гібридним загрозам, головною подією якої стануть спільні навчання у Чорному морі Coherent Resilience 2020», – зазначив президент.

Зі свого боку Єнс Столтенберг повідомив: «Сьогодні ми переглянули наш комплексний пакет допомоги для України. Через трастові фонди союзники по НАТО та партнери виділили понад 40 млн євро для підтримки України в таких сферах, як бойове командування та контроль, кібероборона, медична реабілітація. Це дає реальні результати».

Крім того, союзники по НАТО продовжують проводити військове навчання для українських військовослужбовців, а радники Альянсу допомагають у проведенні реформ у секторі безпеки та оборони.

Також, за словами Столтенберга, Альянс збільшує підтримку безпеки у Чорноморському регіоні.

У контексті подальшої співпраці Столтенберг повідомив, що існує пропозиція розробити єдиний скоординований підхід.

«Зараз ми хочемо все це звести воєдино. Ми можемо тоді надати підтримку, щоб розробити цілісний і єдиний, скоординований підхід. І, зокрема, коли ми збиратимемося у Вашингтоні, ми хочемо ще раз підкреслити, наскільки важливими для вас є ці військово-морські навчання й наша політична підтримка, наші практичні дії», – зазначив генсек Альянсу.

Столтенберг наголосив на непохитній підтримці України всіма країнами – членами НАТО.

Як відомо, президент Володимир Зеленський у четвер, 31 жовтня, провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Маріїнському палаці в Києві.

Після закінчення зустрічі Зеленський взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, яка відбувається у рамках візиту Північноатлантичної ради Альянсу до України.

Столтенберг з трибуни Верховної Ради звернувся до українського парламенту.

Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО в Києві заявив, що Україна готова до більш тісної взаємодії з НАТО, подальшого впровадження системних реформ в оборонному секторі та не знімає з порядку денного можливість приєднання до Плану дій щодо членства в Альянсі.