Зеленський заявив про бажання приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО



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Генсек НАТО 31 жовтня зустрівся із Зеленським у Києві Фото: пресслужба президента України

«Ми хочемо розширити програми з удосконалення професійної підготовки наших військових», - заявив президент

Україна готова до більш тісної взаємодії з НАТО, подальшого впровадження системних реформ в оборонному секторі та не знімає з порядку денного можливість приєднання до Плану дій щодо членства в Альянсі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО в Києві.

«Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорювати підготовку до членства в НАТО. Не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО, ми готові вже сьогодні, практичною роботою доводити – Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом. Сподіваємося, що наш прогрес у втіленні принципів, норм і стандартів НАТО, а також новий формат нашої взаємодії з Альянсом буде визнано у подальших політичних рішеннях союзників», – сказав Зеленський, якого цитує пресслужба глава держави.

Він наголосив, що сьогодні українська влада сфокусована на структурних реформах, зміцненні демократичних інститутів і верховенства права, модернізації сектору безпеки та оборони.

«Ми вдячні вам за практичну допомогу в цьому. Це комплексна реформа системи управління силами оборони, системи логістики і стандартизації, медичне забезпечення у Збройних силах України. Ми хочемо розширити програми з підготовки цивільного персоналу у секторі оборони, з удосконалення професійної підготовки наших військових та покращення можливостей для розмінування», – заявив президент.

Також Зеленський запевнив, що боротьба з корупцією та розбудова громадянського суспільства залишаються пріоритетами його роботи на посаді президента та роботи українського уряду.

«Щодо захисту прав національних меншин ми запевнили союзників, що Україна виконує всі рекомендації Венеціанської комісії щодо Закону України «Про освіту». Більше того – шість із семи рекомендацій українська сторона вже виконала», – наголосив президент.

До слова, колишній заступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв заявив, що важливо підтвердити прагнення України до членства в НАТО.

Як відомо, президент Володимир Зеленський у четвер, 31 жовтня, провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Маріїнському палаці в Києві.

Після закінчення зустрічі Зеленський взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, яка відбувається у рамках візиту Північноатлантичної ради Альянсу до України.

Столтенберг з трибуни Верховної Ради звернувся до українського парламенту.