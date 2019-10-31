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    Зеленський та Столтенберг відкрили засідання Комісії Україна-НАТО (відео)

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    Зеленський і Столтенберг зустрілися 31 жовтня у Маріїнському палаці в Києві - Зеленський та Столтенберг відкрили засідання Комісії Україна-НАТО (відео)
    Зеленський і Столтенберг зустрілися 31 жовтня у Маріїнському палаці в Києві
    Фото: пресслужба президента України

    Перемовини Зеленського з генсеком НАТО у Києві пройшли у вузькому колі

    Президент Володимир Зеленський у четвер, 31 жовтня, провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Маріїнському палаці в Києві.

    Про це повідомила пресслужба глави держави.

    Зазначається, що перемовини пройшли у вузькому колі.

    Після закінчення зустрічі Зеленський взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, яке відбувається у рамках візиту Північноатлантичної ради Альянсу до України.

    Як відомо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, прибув до Одеси.

    Столтенберг виступив в Одеській морській академії, де заявив про те, що повернути Донбас під український контроль допоможе проведення реформ і підтримка НАТО.

    Раніше повідомлялося, що 31 жовтня у Києві Столтенберг головуватиме на зустрічі комісії Україна-НАТО за участі президента Володимира Зеленського. У цей день генсек НАТО виголосить промову у Верховній Раді.

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